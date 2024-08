‘Non è incedibile’: Marotta scarica Frattesi, va alla rivale in Serie A | Prestito con obbligo

Frattesi può lasciare l’Inter nei giorni finali di questa sessione estiva, Marotta apre a un prestito con obbligo di riscatto, piace a una diretta rivale dei nerazzurri

Davide Frattesi è stato tra le sorprese dello scorso campionato. Il salto dal Sassuolo all’Inter non lo ha intimorito ed è riuscito a farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa da mister Simone Inzaghi, segnando da subentrato reti pesanti che hanno contribuito alla conquista dello Scudetto numero 20 dei nerazzurri.

Un rendimento che ha convinto anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti a convocarlo per gli Europei, schierandolo dal primo minuto nel girone. Le prestazioni di squadra sono state insufficienti, con un’eliminazione meritata agli ottavi di finale per mano della Svizzera.

Inter che ha rinforzato una mediana già molto competitiva con l’innesto di uno svincolato di lusso come il polacco Piotr Zielinski e il minutaggio per Frattesi potrebbe persino diminuire, quando la sua volontà era quella di avere più spazio in mezzo al campo dell’Inter.

Per questo motivo si è ipotizzato una sua cessione che avrebbe consentito alle casse del club di avere un gruzzoletto importante. Questa suggestione non è ancora tramontata anche se mancano ormai pochi giorni al termine del mercato e anche se i nerazzurri hanno di fatto completato il proprio organico con l’innesto del centrale Tomas Palacios.

Il futuro di Frattesi può essere lontano da Milano ma sempre in Italia

Un nome quello di Frattesi che è molto gradito alla Roma e a Daniele De Rossi. La permanenza a sorpresa di Paulo Dybala ha spiazzato i tifosi e la dirigenza, già al lavoro per trovare un sostituto degno della stella argentina.

Frattesi resta comunque un possibile colpo nel rush finale di questa incoraggiante campagna acquisti giallorossa se Florent Ghisolfi riuscirà a racimolare fondi da qualche cessione, da Edoardo Bove a Tammy Abraham, nel mirino di Fiorentina e Milan. Secondo gli scommettitori il suo trasferimento nella Capitale è quotato a 7, una cifra da tenere in considerazione e che testimonia la fiducia nei confronti di quest’operazione.

Una mediana tutta italiana quella della Roma

Roma che può essere la piazza giusta per la definitiva consacrazione di Frattesi che formerebbe con Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini un centrocampo a tinte azzurre.

Giallorossi che sono stati protagonisti di una campagna acquisti dagli investimenti consistenti che hanno consentito di ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi complessivo.