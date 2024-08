Calciomercato Inter, ufficiale: Tomas Palacios è un nuovo nerazzurro

Tramite un comunicato riportato sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dal Talleres del difensore classe 2003 Tomas Palacios. Il centrale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 con il club nerazzurro.

Al fotofinish ma finalmente l’Inter può accogliere l’ultimo colpo del suo calciomercato. Tomas Palacios è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo giorni di attesa e pazienza dovuti ai rallentamenti burocratici nella chiusura dela trattativa avvenuti in Argentina tra il Talleres e l’Independiente Rivadavia, nella giornata di ieri il club nerazzurro ha finalmente ricevuto la luce verde per attuare far firmare il contratto al difensore argentino, che diventa il quarto acquisto della sessione per l’Inter dopo Taremi, Zielinski e Josep Martinez.

Calciomercato Inter, ufficiale l’arrivo di Palacios. Il difensore classe 2003 è un nuovo giocatore dei nerazzurri

Un investimento importante per l’Inter, che nelle ultime settimane è andata alla ricerca di un profilo giovane e di prospettiva per il reparto arretrato. La scelta è ricaduta si Palacios, centrale mancino dall’alta struttura fisica e che i nerazzurri sperano possa crescere nell’esperienza col campionato italiano. Operazione a titolo definitivo da 6,5 milioni di euro + bonus fino ad un totale di 11 milioni di euro.

Il comunicato

“FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Tiago Tomás Palacios dal Club Atlético Talleres.

Il difensore argentino classe 2003 si trasferisce all’Inter a titolo definitivo“.