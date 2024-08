Finalmente il nuovo Bastoni: Inzaghi completa il reparto | Firma e visite, convinto a queste cifre

Il tecnico piacentino ha finalmente l’asso nella manica. La dirigenza lo ha accontentato ed ecco il nuovo top player per la difesa.

Le prime giornata di campionato, in modo particolare la gara col Genoa, hanno messo in risalto come la retroguardia di alcune squadre sia ancora da definire, rivedere e soprattutto migliorare. Antonio Conte, Paulo Fonseca e Simone Inzaghi non possono ritenersi estremamente soddisfatti delle difese e dei vari errori commessi.

Se il Milan e il Napoli hanno subito rispettivamente 2 e 3 gol, l’Inter non è stata da meno. I nerazzurri, infatti, si sono ritrovati a pareggiare 2-2 contro il Genoa di Alberto Gilardino. I gol di Vogliacco e Messias hanno portato un punto importante contro i campioni d’Italia.

Gli errori prima di Yann Sommer e poi del difensore Yann Bisseck hanno evidenziato come ci siano ancora degli elementi da strutturare, levigare e rivedere nella squadra nerazzurra. Il tecnico piacentino continua a dire da tempo che la retroguardia dell’Inter, per essere all’altezza di affrontare tre competizioni importanti come campionato, Champions League e Coppa Italia, ha bisogno di rinforzi.

Il presidente Marotta, con la dirigenza che durante l’estate ha lavorato a fondo per migliorare i vari reparti, di certo non è rimasto a guardare. Il portiere Josep Martinez, l’attaccante Mehdi Taremi e il centrocampista Piotr Zielinski hanno rappresentato dei rinforzi di primo ordine proprio per la squadra nerazzurra, che però ora come ora necessita più che mai di qualche elemento in difesa.

Il mercato finalmente è chiuso

Considerando il problema muscolare dell’olandese Stefan de Vrij e l’infortunio a lungo termine del terzino canadese Buchanan, per Inzaghi, prima della chiusura del mercato, deve esserci quell’elemento giusto che possa andare a rinvigorire la retroguardia. Nonostante ci siano nomi di primo ordine come lo stesso Bisseck, Acerbi, Pavard e Bastoni, c’è bisogno di qualche altro elemento che possa dare anche manforte proprio a quest’ultimo, che spesso si ritrova a fare gli straordinari.

Lo scorso anno, l’Inter non è stata sicuramente arrembante in Champions e in Coppa Italia, dove è stata eliminata prematuramente. I tifosi quindi pretendono che ci sia un impegno maggiore in squadra, con i presupposti per dare il massimo e vendere cara la pelle, soprattutto in Europa. Inzaghi, insieme a Piero Ausilio e Dario Baccin, avrà sicuramente stilato una lista di nomi ideali per migliorare la sua difesa e fare in modo che ci siano i giocatori giusti per rafforzare la retroguardia, che non sempre si dimostra impenetrabile.

Nuovo Bastoni in arrivo: si chiude per Palacios

Nonostante ci siano tifosi che pensano che l’Inter sia la squadra da battere in Italia e non solo, Marotta ha deciso di fare un regalo al suo allenatore, portandogli quel difensore che aspetta ormai da tempo per avere un turnover garantito, di qualità e soprattutto di spessore.

Per affrontare al meglio le varie competizioni di questa nuova stagione calcistica, con ogni probabilità nei prossimi giorni, Simone Inzaghi potrà avere nella sua rosa il difensore argentino Palacios, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Le caratteristiche di Tomas sono giuste per diventare un ottimo elemento da alternare in difesa proprio con Bastoni.