Milinkovic-Savic torna nei radar. All’assalto del pupillo del Mister

La stagione è ormai ripartita da quasi un mese e l’annata dell’Inter è pronta ad entrare nel vivo con il ritorno della Champions League, e la sfida in programma mercoledì sera contro il Manchester City.

Gli obiettivi in casa nerazzurra sono ambiziosi con l’Inter che vuole provare a confermare lo Scudetto stravinto lo scorso anno e magari migliorare anche il percorso nella massima competizione europea. Grande ambizione anche per la società e nella dirigenza, che nelle figure dell’AD e Presidente Marotta e nel DS Ausilio tengono sempre l’attenzione alta verso i colpi di mercato che possono portare all’Inter un numero sempre maggiore di grandi giocatori.

Un mercato al top. Milinkovic-Savic può rivedere Inzaghi. Marotta pensa al colpo dalla Saudi League

In vista della prossima estate l’Inter si sta già muovendo alla ricerca di nuovi profili per rafforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi, per renderlo ancora più competitivo in Italia e in Europa. La missione di Marotta e Ausilio è di acconentare Mister Inzaghi, che nella stagione prossima potrebbe ritrovare un suo ex pupillo ai tempi della Lazio, e che sotto la guida del tecnico ha offerto le migliori prove in carriera con la maglia biancoceleste.

L’Inter non ha interrotto i contatti e l’interesse verso Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo classe 1995 attualmente in forza ai sauditi dell’ Al-Hilal. Approdato in Saudi League nell’estate 2023 dopo ben otto stagioni passati alla Lazio (di cui ben 5 sotto Inzaghi come allenatore), Milinkovic-Savic può ritornare in Serie A e approdare all’Inter dal tecnico che lo ha lanciato ad alto livello.

Il Sergente nerazzurro. Il club prova a dare ad Inzaghi la sua mezzala preferita

Un colpo da programmare tra ingaggio e costi, con Milinkovic-Savic che potrebbe anche essere il dopo Henrikh Mkhitaryan oppure il profilo da prendere in caso di cessione di Davide Frattesi, con la mezzala italiana in odore di cessione dovesse restare una riserva di lusso in nerazzurro. Una perdita che Inzaghi potrebbe comprendere ed accettare se trovasse come regalo il suo ex Sergente.