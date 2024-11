Il calciomercato in uscita dell’Inter rischia di scuotersi. I nerazzurri potrebbero accettare una cifra più bassa rispetto alla clausola prefissata per cedere Marcus Thuram a fronte della giusta offerta. Ecco la situazione e in che occasione il francese può salutare i meneghini.

Calciomercato Inter, sconto sulla clausola per Thuram: il punto

Marcus Thuram ha avuto una crescita esponenziale nel corso del periodo trascorso a Milano e ormai le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. In questo avvio di stagione era partito fortissimo, salvo poi cadere nel vortice di alti e bassi condiviso con il compagno di reparto Lautaro Martinez, ma che comunque non preoccupa la dirigenza e nemmeno i potenziali acquirenti.

Il calciomercato dell’Inter sarà strettamente legato ad acquisti mirati, giovani e di prospettiva, insomma, la stessa gestione proprio di Thuram che rappresenta in toto la filosofia di Oaktree. Marotta deve però stare attento alle potenziali uscite, perché non sono poche e rischiano di comprendere anche giocatori di punta dei meneghini.

L’attaccante francese è uno dei più cercati dall’estero, con molte squadre che sarebbero pronte a sborsare un bel gruzzoletto pur di accaparrarselo. Su di lui c’è una clausola poco più bassa di 100 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe pensare anche di ridurla a fronte di una buona offerta.

Perché l’Inter può abbassare la clausola

L’Inter non ha l’esigenza di vendere Marcus Thuram, anzi, il francese è uno dei giocatori su cui la dirigenza punta maggiormente per il futuro. Come in tutte le cose, però, si devono fare i conti con gli scenari che si potrebbero aprire e nel calciomercato estivo qualcosa potrebbe cambiare.

Infatti, si parla di offerte pari a 75 milioni di euro per il bomber francese, distanti dalla clausola ma anche dall’esborso dei meneghini per acquistarlo. Marotta aveva gestito egregiamente l’operazione, pagando solo 8 milioni di commissioni per il suo approdo, di conseguenza la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza enorme. Su di lui è forte l’interesse del Paris Saint Germain, riusciranno i nerazzurri a resistere?