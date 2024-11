Calciomercato Inter, quanta concorrenza! Sfuma un obiettivo?

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato in entrata ma un obiettivo rischia di sfumare per via della troppa concorrenza. Ecco di chi si tratta e quali squadre ci sono su di lui.

Calciomercato Inter, tante pretendenti per Maldini

Le ottime prestazioni messe in scena in questo avvio di stagione gli sono valse le prime convocazioni con la maglia della Nazionale e ora Daniel Maldini è un profilo ambito da molti. Tra le pretendenti c’è anche l’Inter e questo non è un mistero, ma la lista di chi vorrebbe accaparrarselo si allunga settimana dopo settimana.

L’Atalanta ha dichiarato apertamente di seguire il figlio d’arte, con Percassi che si è esposto più di tutti sulla questione. Non solo i bergamaschi però, sul giocatore ci sono anche Juventus, Milan e infine la Fiorentina, insomma, quasi tutte le big italiane gli hanno posato gli occhi addosso e per questo rischia di scatenarsi un’asta.

Per il momento sembrano più fredde le piste estere, ma nonostante questo per i nerazzurri portarlo a Milano potrebbe essere una bella lotta. Per questo motivo Marotta potrebbe anche decidere di virare su altri obiettivi, anche perché la sua posizione non è ideale per lo schieramento di Simone Inzaghi, anche se potrebbe adattarsi e svolgere altri ruoli.

News Inter, Maldini si allontana: il Monza fissa il prezzo

Da un lato l’Inter continua a seguire la pista che porta a Maldini, dall’altro deve fare i dovuti ragionamenti su un suo eventuale acquisto e sugli altri nomi in lista per il calciomercato. Il Monza ha già stabilito il prezzo e in realtà si tratta di un buon affare: la clausola rescissoria è fissata a 12 milioni di euro per i club italiani e a 15 milioni per le società estere.

Difficile pensare che i brianzoli possano privarsene a gennaio, l’obiettivo salvezza è troppo importante e per perseguirlo Maldini è fondamentale. Il Milan andrebbe a incassare il 50% della rivendita e quindi Galliani ragiona su quando sarà il momento giusto per cederlo e probabilmente sarà in estate.