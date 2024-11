Calciomercato Inter, due nomi per il centrocampo: nuovi colpi in entrata? (Fabio Ferrari/LaPresse)-interdipendenza.net

Molti nerazzurri sono impegnati con le rispettive Nazionali, ma la dirigenza continua a lavorare per fornire a Simone Inzaghi nuove pedine da inserire nella sua scacchiera. Il calciomercato dell’Inter non dorme mai, ecco gli ultimi due nomi per il centrocampo.

Calciomercato Inter, per il centrocampo si pensa a Belahyane

I nerazzurri hanno una rosa forte e adeguata, pronta ad affrontare ogni avversario in qualunque competizione. Si sa però che si può sempre fare di meglio e quindi Beppe Marotta sta pensando ai prossimi colpi di mercato. La recente assenza di Calhanoglu ha messo in luce un fattore allarmante, in casa mancano alternative con le stesse caratteristiche.

A dire il vero ci sarebbe Asllani, ma Simone Inzaghi non sembra deciso a puntare su di lui preferendogli spesso Zielinski. Si deve poi considerare l’età di Mkhitaryan e la possibile partenza di qualche pezzo pregiato. Insomma, è sempre consigliabile tutelarsi e questo la dirigenza dell’Inter lo ha ben capito.

Ecco che quindi sta valutando diverse ipotesi per rimpolpare la mediana e un nome che interessa i meneghini è quello di Belahyane. Su di lui, però, c’è anche il forte interesse del Milan, di conseguenza non sarà un’operazione semplice.

Nel frattempo, il Verona ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro. Un affare sostenibile per le casse del club e che seguirebbe le linee guida imposte da Oaktree. Un colpo percorribile sia nel mercato di gennaio che in quello estivo, staremo a vedere che cosa accadrà.

Mercato Inter, l’opzione numero uno rimane Ricci

Il nome più caldo per il mercato dell’Inter, però, rimane quello di Ricci. Il centrocampista del Torino ha avuto una crescita esponenziale e ora per i granata non sarà facile trattenerlo. Il suo contratto scade nel 2026 e il suo ingaggio è molto basso rispetto al suo valore (900 mila euro).

Fa specie pensare che le parti non abbiano ancora iniziato a trattare per il rinnovo, come a certificare che la partenza dell’Azzurro sia inevitabile. I nerazzurri potrebbero inserirsi e approfittarne, ma devono prestare molta attenzione alla concorrenza non solo italiana, ma anche estera.

Secondo le indiscrezioni, l’infortunio di Rodri potrebbe favorire la cessione di Ricci al Manchester City che lo avrebbe messo nel mirino. Insomma, un profilo interessante ma per cui si devono mettere al più presto solide fondamenta, altrimenti il rischio è che l’affare sfumi ancor prima d’intavolare una trattativa.

La situazione Asllani

Da un lato i nomi in entrata, dall’altro quelli in uscita. L’Inter deve prestare attenzione alla situazione Calhanoglu, che recentemente ha anche rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro, ma non solo. Lo scarso utilizzo di Asllani, nonostante il contratto non scada a breve, potrebbe portare a una sua vendita.

Simone Inzaghi lo utilizza con il contagocce e se i nerazzurri si stanno guardando intorno un motivo ci sarà. Sembra possibile che l’albanese saluti Milano per trasferirsi altrove, magari non a gennaio ma nella sessione di mercato estiva.

La dirigenza vorrebbe fare cassa e su di lui c’è l’interesse di diverse squadre. Rimane da capire se il suo futuro sarà in Serie A oppure in un altro campionato.