Calhanoglu spaventa l'Inter: "Non voglio illudere nessuno"

Calhanoglu, impegnato nel ritiro con la Nazionale, ha rilasciato dichiarazioni importanti a proposito del suo futuro all’Inter e ha lasciato spiragli per una sua possibile partenza. Ecco che cos’ha detto il centrocampista turco.

Inter, Calhanoglu sul suo futuro: “Non voglio illudere nessuno”

Calhanoglu è sicuramente uno dei giocatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi. Il periodo in cui è rimasto assente ne è stata una prova tangibile, con Zielinski che ne ha fatto le veci positivamente ma che non può garantire la sua stessa qualità.

Il centrocampista turco è un punto fermo dei nerazzurri e fin dal momento del suo arrivo ha dimostrato di essere un giocatore di livello assoluto. Non stupisce dunque che su di lui ci siano sempre voci di mercato, ma fino ad ora il suo futuro non sembrava in bilico.

Calhanoglu è ora impegnato con la maglia della Nazionale e non ha preso parte al primo allenamento, Vincenzo Montella ha deciso di tenerlo a riposo, ma nonostante questo ha trovato il modo di far parlare di sé. In un’intervista, incalzato sul suo futuro, ha risposto: “Attualmente sono un giocatore dell’Inter, con un contratto prolungato fino al 2027. Non so cosa accadrà in futuro, non voglio illudere nessuno“.

Ci sono molti club esteri che vorrebbero accaparrarselo e Marotta dovrà stare molto attento se non vorrà privarsene. La speranza dei tifosi è che il turco rimanga ancora in nerazzurro per molto tempo, ma la dirigenza dovrà essere brava a respingere le varie offerte che arriveranno in estate.

Calhanoglu via dall’Inter?

Le dichiarazioni di Calhanoglu fanno ovviamente effetto ai tifosi interisti, ma non è detto che decida di partire nel calciomercato estivo. Il turco sta bene a Milano e in maglia nerazzurra, qui c’è un progetto valido e vincente e lui ne è il faro.

Potrebbe decidere di lasciare l’Inter solo a fronte di un’offerta irrinunciabile e proveniente da un altro top club, in caso contrario, rimarrà agli ordini di Simone Inzaghi almeno per un’altra stagione con la consapevolezza che il suo contratto scade nel 2027.