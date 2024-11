News Inter, finalmente arriva la firma! Inzaghi può esultare (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Tra le news sull’Inter più importanti di oggi c’è il rinnovo del contratto di un giocatore che sarà fondamentale per il futuro del club. Ecco di chi si tratta, il comunicato ufficiale e altro ancora.

News Inter, Bisseck rinnova fino al 2029

La notizia era nell’aria ma mancava ancora l’ufficialità, Bisseck e l’Inter hanno raggiunto un accordo sul rinnovo di contratto e le loro strade si legheranno fino al 2029. C’era attesa da parte dei tifosi, ma tutto si è concluso per il meglio, le parti in causa avevano la volontà di proseguire assieme e alla fine si è raggiunta l’intesa.

A conti fatti, questa operazione è molto importante per i nerazzurri. Il classe 2000 ha aumentato notevolmente il suo valore di mercato ed è in piena crescita. Insomma, Bisseck è ciò che più si avvicina all’idea di mercato di Oaktree, avallata anche da Marotta.

Ora spetterà a Simone Inzaghi dargli le giuste opportunità per continuare a migliorare fino a diventare il perno della retroguardia dei meneghini, che nel calciomercato estivo potrebbero perdere qualche pedina. In questo avvio di stagione ha faticato a trovare continuità di rendimento, ma le ultime prestazioni lasciano ben sperare per il futuro.

Il comunicato dell’Inter sul rinnovo

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann-Aurel Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029”. Con queste parole l’Inter rende nota l’ufficialità del rinnovo del contratto del giovane difensore.

La scorsa estate, su di lui si erano posati gli occhi di diversi club europei, ma Marotta ha resistito agli assalti trattenendo il giocatore. Questa è la prova tangibile che su Bisseck ci sono grandi aspettative e ora spetterà a lui rispettarle.

L’uscita futura di qualche difensore potrà sicuramente concedergli più opportunità, ma già nel corso di questa stagione tenterà di ritagliarsi il suo spazio in un reparto che può contare su giocatori molto forti.