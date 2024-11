Frattesi brilla in Nazionale, l'Inter ha un'arma in più: il focus (BELGA PHOTO BRUNO FAHY BELGA PHOTO/Bruno Fahy/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Italia vince contro il Belgio e convince sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Una buona prova generale, ma tra gli interisti Frattesi si è messo in luce in modo particolare. Ecco com’è stata la sua partita.

Frattesi brilla in Nazionale, anche senza il gol

C’è stato un momento in cui tutte le attenzioni mediatiche erano rivolte a Davide Frattesi. Ci si chiedeva perché non venisse utilizzato spesso con la maglia dell’Inter, mentre in Nazionale fosse praticamente un titolare fisso. Ci si aspettava, come se fosse normale, che segnasse in ogni partita e quando questo non accadeva il centrocampista perdeva appeal.

Tutto questo lo aveva portato ad alcune dichiarazioni importanti, uno sfogo davanti ai microfoni in cui aveva parlato di come stesse con i nerazzurri e delle attenzione mediatiche che gli erano rivolte. Come sempre, però, l’ha risposta l’ha data sul campo.

Contro il Belgio ha offerto una prestazione sontuosa, caratterizzata da strappi palla al piede, inserimenti e giocate ad alto tasso tecnico. Il tutto con un regista inedito come Rovella, un altro interno di centrocampo mobile come Tonali e un trequartista atipico: il compagno Barella.

Ecco, la liquidità di questo centrocampo è stata molto utile per mettere in risalto le sue qualità e questo nonostante non abbia inciso in zona gol.

Più minutaggio con l’Inter?

Ormai abbiamo potuto capire chiaramente una cosa: Simone Inzaghi ha un 11 ben definito. La sua formazione titolare varia per necessità, non per altri motivi. A differenza di Motta, allenatore che predilige repentini cambiamenti, il tecnico piacentino si affida spesso agli stessi uomini.

Ecco che quindi ci viene difficile pensare che possa rubare il posto a uno tra Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu, chiaro è che vista la grande quantità di partite in cui saranno impegnati i nerazzurri troverà sicuramente spazio di frequente.