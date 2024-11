Inter, Bisseck dopo il rinnovo: “Club e mister hanno fiducia in me”

Il difensore dell’Inter Yann-Aurel Bisseck è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo l’ufficialità del suo rinnovo con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2029. Un atto di grande fiducia per il centrale classe 2000, arrivato la scorsa estate in Serie A dai danesi dell’Aahrus.

Arrivato come perfetto sconosciuto e con parecchia diffidenza nella scorsa sessione estiva di calciomercato, non era facile per Bisseck imporsi nel salto tra una squadra nemmeno di prima categoria del campionato danese ad una top europea come l’Inter. Eppure tra qualche iniziale difficoltà nel corso dei mesi il giovane centrale tedesco ha saputo ritagliarsi il suo spazio nell’organico nerazzurro, non solo per la sua fisicità imponente ma anche per l’ottima capacità d’apprendimento di un calcio per lui nuovo. Una buona prima annata che ha permesso al ragazzo di essere tra i co-protagonisti della stagione della seconda stella, e una seconda che sta rivelando il potenziale di un difensore in cui in pochi credevano.

Inter, le parole di Bisseck dopo il rinnovo: “Il club mi ha mostrato fiducia. So che posso crescere ancora a livello tattico e mentale. Qui sto benissimo, mi sento a casa”

“Questo rinnovo per me significa che il club ha fiducia in me, che il mister ha fiducia in me e tutti sono felici della mia crescita. Penso che questo rinnovo sia una bella cosa per tutte le parti“.

“Credo di aver superato le aspettative di molte persone, perché non penso che in molti mi conoscessero quando sono arrivato. Ma credo di aver lavorato bene, ho imparato molto dal punto di vista tattico e ho capito come è il calcio italiano e ho imparato la lingua. Credo che finora è stata un’esperienza positiva“.

“So che devo crescere ancora molto, non sono un calciatore perfetto. Sono ancora giovane e ho alcuni aspetti da migliorare, soprattutto a livello tattico e dal punto di vista mentale. So avere una buona base tecnica e fisica, ma posso crescere a livello di testa“.

“So che può sembrare strano, ma ho sempre pensato che potessi fare una buona carriera nel calcio. Non è stato facile per me arrivare qui, ma non ho mai pensato di non poterci riuscire. Ora sta succedendo ed è una bellissima cosa per me e la mia famiglia, spero solo di continuare così“.

“Non mi aspettavo di arrivare in un club così grande e trovare compagni così gentili. A volte quando giochi con grandi calciatori, loro non ti rispettano perché vieni da una squadra minore. Ma tutti mi hanno aiutato, accolto benissimo e mi sono subito sentito a casa. Posso dire che ora Milano è casa mia“.

“Non so se sono un loro idolo, ma adoro i tifosi e tutto il supporto che ci danno. Ora siamo in un buon momento, ma penso che ci staranno sempre vicini. Spero che continuerò a piacergli e di ripagarli con belle prestazioni e magari con altri trofei“.