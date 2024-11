Lautaro Martinez, la Nazionale fa bene: tornerà in forma anche all'Inter? (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

Lautaro Martinez torna a brillare con la Nazionale e ora i tifosi interisti sperano di vederlo in forma anche con la maglia dell’Inter. Riuscirà a ripetersi in Serie A?

Lautaro Martinez splendido in Nazionale, l’Inter lo aspetta

La scorsa stagione ha certificato la definitiva esplosione di uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale: Lautaro Martinez. Il giocatore nerazzurro ha infiammato il pubblico a suon di giocate e di gol, tanto da posizionarsi nella top ten della classifica del Pallone d’Oro.

C’erano quindi grandi aspettative su di lui in questo avvio, ma a conti fatti siamo ben lontani dalle prestazioni offerte l’anno scorso. Detto questo, è fuori da ogni dubbio che il Toro sia un giocatore di assoluta qualità e i tifosi aspettano solo che torni in forma e a pieno regime.

La sosta per le Nazionali potrebbe essergli ristoratrice, dato che con la maglia della Nazionale sembra trasformarsi e timbra il cartellino con un incredibile facilità. L’ultima rete è arrivata contro il Paraguay e lo ha inserito definitivamente nella storia: ora è a una solo gol da Diego Armando Maradona.

La speranza di Simone Inzaghi è quella di vederlo tornare ad Appiano rinfrancato e in fiducia, magari con una forma ritrovata e pronto a segnare anche con i meneghini.

Non ci sono dubbi, il Toro tornerà

I calciatori non sono automi, macchine programmate per rendere sempre allo stesso modo. Come tutti, possono vivere dei periodi più o meno complicati e Lautaro Martinez non fa certo eccezione. Ecco, data la sua qualità siamo sicuri che tornerà a rendere su altissimi livelli e a illuminare il Meazza.

Serve solo un po’ di pazienza e chissà che la sosta per le Nazionali non segnino il definito ritorno del Toro. Con Thuram formano una delle coppie di attaccanti più forti d’Europa, serve solo un po’ di attesa e poi tutto tornerà come prima.