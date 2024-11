Inter, ansia per Barella: infortunio in Nazionale

Weekend di riposo per i nerazzurri, con l’Inter che tornerà al lavoro all’inizio della prossima settimana per preparare l’impegno di campionato contro il Verona e programmato sabato 23 novembre e dopo la fine della sosta per le Nazionali. Un po’ di preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Nicolò Barella, uscito acciaccato dalla sfida dell’Italia contro il Belgio.

Periodo di sosta per le Nazionali e un weekend di riposo per l’Inter, ma con Appiano Gentile che in questi giorni non è vuoto perché il centro sportivo nerazzurro sta infatti ospitando l’Italia, che domani sera a San Siro affronterà la Francia nell’ultima partita della fase a gironi della Nations League 2024/2025.

Inter, Barella si ferma in Nazionale. Lieve problema per il centrocampista. A riposo con la Francia?

Una partita importante per gli Azzurri del CT Spalletti, che con la vittoria di giovedì contro il Belgio per 0-1 si sono assicurati il passaggio ai quarti di finale del torneo e con un pareggio domani cotnro la Francia, possono anche prendersi il primo posto nel Gruppo B della Lega A di Nations. Arrivano però non buonissime notizie dal ritiro della Nazionale per l’Inter, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Nicolò Barella avrebbe rimediato una contusione ai flessori della coscia destra al termine del match contro il Belgio, dove era partito titolare ed è rimasto in campo per 79 minuti. Non troppa preoccupazione ma un po’ d’ansia per l’Inter, con la mezzala classe 1997 che oggi effettuerà ulteriori controlli circa le sue condizioni. Probabile che Spalletti possa risparmiare il giocatore dell’Inter per la sfida contro la Francia, così come Federico Dimarco apparso affaticato dopo la partita contro i Diavoli Rossi. Salvo sorprese dovrebbero essere regolarmente in campo Alessandro Bastoni e Davide Frattesi, gli altri due nerazzurri convocati in questa sosta per l’Italia.