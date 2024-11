Inter, Dumfries in gol con l'Olanda (VIDEO): l'Inter pronta per Verona e Lipsia (LaPresse) - interdipendenza.net

Denzel Dumfries continua a essere protagonista con prestazioni di alto livello sia con l’Inter che con la nazionale olandese. Nella sfida di Nations League contro l’Ungheria (terminata 4-0 per gli olandesi), l’esterno ha segnato un gol spettacolare, confermandosi in ottima forma. Ora, il giocatore è pronto a tornare decisivo anche per i nerazzurri, impegnati in un doppio confronto tra Serie A e Champions League.

Inter, test cruciale con Hellas Verona e RB Lipsia

La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo sabato 23 novembre contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Una vittoria potrebbe rivelarsi fondamentale per mantenere il passo con Napoli, Juventus e Milan, impegnate in scontri diretti. Dopo il campionato, l’Inter affronterà l’RB Lipsia in Champions League, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone ed avvicinarsi quindi alla fase finale della competizione europea.

Come arriva l’Inter, c’è Dumfries

Nonostante i tanti impegni ravvicinati, Inzaghi potrebbe affidarsi a una formazione simile a quella che ha pareggiato 1-1 contro il Napoli. Dumfries, però, potrebbe lasciare spazio a Darmian, mentre a sinistra si attende il recupero di Carlos Augusto. In attacco, il tandem Thuram-Lautaro resta favorito, mentre Taremi potrebbe essere risparmiato per il match di Champions.

Come arriva l’Hellas Verona

Il tecnico Paolo Zanetti punta sul rientro di Livramento per riorganizzare la squadra e contrastare i campioni d’Italia. Tengstedt sarà il riferimento offensivo, supportato da Lazovic e Suslov. Il Verona è alla ricerca disperata di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Dumfries, il gol spettacolo contro l’Ungheria (Video)

Con il gol all’Ungheria e una forma fisica eccellente, Denzel Dumfries è uno dei punti di forza dell’Inter. Inzaghi conta su di lui per fare la differenza nelle prossime partite cruciali. Continua a seguire le news Inter per tutti gli aggiornamenti.