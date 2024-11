Ansia Inter, nuovo infortunio per Calhanoglu: le ultime (LaPresse) - interdipendenza.net

Brutte notizie per l’Inter: Hakan Calhanoglu si è fermato nuovamente durante la partita Turchia-Galles di Nations League. Il regista nerazzurro, reduce da una lesione muscolare accusata contro la Roma, ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra, la stessa già infortunata, e ha deciso di lasciare il campo per precauzione.

Le parole di Calhanoglu

Al termine del match, il centrocampista ha dichiarato: “Dato il calendario intenso, il tempo di recupero è stato breve. Ho avvertito un pizzicore e non volevo rischiare. Domani farò una risonanza magnetica.” La speranza è che l’infortunio sia lieve, ma cresce la preoccupazione per Simone Inzaghi.

Se il turco dovesse restare ai box, Inzaghi potrebbe affidarsi a Kristjan Asllani, già pronto per essere impiegato a Verona. Nelle scorse settimane, Nicolò Barella e Piotr Zielinski avevano sostituito Calhanoglu nel ruolo di regista, ma il recupero dell’albanese offre un’alternativa importante. Il giocatore, infatti, nasce come opzione naturale al turco ed è questo il motivo che ha spinto i nerazzurri ad acquisirlo nella sessione di calciomercato.

Calendario fitto per l’Inter

Con un fitto programma di partite all’orizzonte, l’assenza di Calhanoglu potrebbe rappresentare un problema piuttosto importante per l’Inter. Lo staff medico nerazzurro è già in contatto con quello della Turchia per monitorare la situazione e capire l’entità dell’infortunio.