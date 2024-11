Inter, nerazzurri protagonisti nella sosta Nazionali

In attesa del ritorno in campo in Serie A e previsto per sabato prossimo contro il Verona per la tredicesima giornata di campionato, è già andata in archivio la prima settimana della sosta per le Nazionali, che come sempre ha visto i giocatori dell’Inter come grandi protagonisti.

Non manca molto alla fine dell’ultima pausa del 2024 che si concluderà in questi giorni, e che poi lascerà totalmente spazio ai vari campionati e alle competizioni internazionali. Una sosta che per ora ha visto i 15 giocatori nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali offrire ottime prestazioni nelle varie partite in giro per il mondo tra Nations League, Qualificazioni ai Mondiali del 2026 e CONCACAF Nations League.

Inter, i nerazzurri ben figurano nella sosta Nazionali. Bene il quartetto italiano, Lautaro gol e Dumfries d’Olanda. Taremi di tutto e di più

In attesa delle prossime partite che andranno in scena nei prossimi giorni, la bandiera nerazzurra si è imposta bene durante questa pausa. A partire dal poker di calciatori italiani (Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi) protagonisti in positivo nella sfida di giovedì contro il Belgio in Nations League e vinta 0-1 dagli Azzurri. Tutti titolari dall’inizio e con Barella soprattutto che ha avviato l’azione del gol di Tonali con un grande passaggio chiave per Di Lorenzo. Italia che tornerà in campo questa sera contro la Francia per l’ultima partita del girone.

Bene anche Lautaro Martinez, in gol con la sua Argentina nella sfida persa lo scorso venerdì per 2-1 contro il Paraguay per le qualificazioni Mondiali. Il Caputano dell’Inter ha aperto le marcature nel primo tempo, ma la sua rete non è bastata all’AlbiCeleste per evitare il KO. Prestazione assolutamente folle e due facce da parte di Mehdi Taremi, protagonista sia in positivo che in negativo nella vittoria per 3-2 dell’Iran contro la Corea del Nord per le qualificazioni Mondiali. L’attaccante nerazzurro ha infatti messo a referto 3 assist nel primo tempo, portando la sfida sullo 0-3. Poi un suo autogol nella ripresa riapre la sfida (con l’Iran in 10) e con Taremi che sbaglia anche un rigore a metà seconda frazione.

Male i centrocampisti e ansia per Calhanoglu. Dumfries gol e assist, riposo per Arnautovic

Vittoria ma novanta minuti in panchina per Marko Arnautovic, che non è entrato in campo nella vittoria per 0-2 dell’Austria contro il Kazakistan nella Lega B di Nations League. Solo dodici minuti in campo per Marcus Thuram, entrato nella parte finale della partita tra Francia e Israele e terminata 0-0 di giovedì. Panchina invece per Benjamin Pavard. Partita iper negativa per Piotr Zielinski, titolare per tutto il match nella roboante sconfitta per 5-1 della sua Polonia contro il Portogallo in Nations League e giocata venerdì.

Infine le gare giocate ieri: solo un tempo in campo per Hakan Calhanoglu, titolare e Capitano della Turchia nella sfida contro il Galles e finita 0-0. Il centrocampista dell’Inter è stato sostituito precauzionalmente all’intervallo per un fastidio all’adduttore della coscia sinistra. 0-0 anche per l’Albania di Kristjan Asllani, che ha chiuso a reti inviolate la sfida contro la Repubblica Ceca. Novanta minuti in campo per il mediano nerazzurro. Il grande protagonista della serata di ieri è stato però Denzel Dumfries, con il laterale destro dell’Inter che ha realizzato un gol e un assist nel 4-0 dell’Olanda contro l’Ungheria in Nations League. Panchina invece per l’altro Oranje Stefan de Vrij. Da segnalare poi il ritorno in campo di Tajon Buchanan, con l’esterno canadese che è subentrato al minuto 78 della sfida vinta 0-1 dal Canada contro il Suriname nell’andata dei quarti di finale di Concacaf Nations League.