Infortuni Inter, Calhanoglu non allarma: ma il club si tutela

Giorni di sosta per le Nazionali, con i nerazzurri che torneranno in campo sabato 23 novembre contro il Verona e intanto in casa Inter si attendono buone nuove circa le condizioni di Hakan Calhanoglu, con il centrocampista uscito all’intervallo nella sfida della sua Turchia contro il Galles di Nations League e giocata ieri.

Un po’ d’ansia e preoccupazione per l’Inter, che come in ogni sosta per le Nazionali spera di non ricevere cattive notizie dai vari ritiri delle squadre in cui militano anche giocatori della rosa nerazzurra. Purtroppo ieri a creare uno stato di agitazione ci ha pensato Hakan Calhanoglu, sceso in campo nella partita Turchia Galles e valida per la Lega B – Gruppo 4 di Nations League.

Inter, Calhanoglu non preoccupa. Il fastidio muscolare non sembra serio. Ma Hakan tornerà a Milano per nuovi controlli

Il centrocampista dell’Inter è stato schierato titolare e Capitano dal CT Vincenzo Montella, ma la partita di Hakan Calhaoglu è durata solo un tempo, con il mediano nerazzurro sostituito all’intervallo. Non una scelta tecnica, ma una sostituzione precauzionale con il giocatore che ha avvertito un fastidio muscolare all’adduttore della coscia sinistra e ha preferito non peggiorare la situazione.

Attualmente Calhanoglu è ancora in Nazionale ed è a disposizione della Turchia per la sfida in programma martedì sera contro Montenegro, ma l’Inter ha già preso contatti con la federazione turca circa la possibilità di richimare in anticipo il centrocampista e riaverlo a Milano in questi giorni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il problema di Calhanoglu non preoccupa troppo e c’è speranza che il mediano si sia fermato in tempo per non aggravare il tutto. In ogni caso il calciatore è atteso per il ritorno a Milano, dove poi verrà nuovamente visitato dallo staff medico dell’Inter.

I nerazzurri predicano calma con Calhanoglu. Evitare ricadute e nuovi problemi

Calhanoglu ha sentito dolore nella stessa parte muscolare che lo aveva costretto a fermarsi per infortunio contro la Roma lo scorso 20 ottobre, quando poi il centrocampista ha evidenziato un’elongiazione all’adduttore della coscia sinistra che lo ha tenuto fuori per due settimane. L’Inter vuole andarci cauta e vuole evitare inutili ricadute, ed è per questo che vuole tenere la situazione sotto controllo e con gli esami dei prossimi giorni che chiariranno meglio le condizioni del giocatore. Che come detto non preoccupa, ma che a questo punto potrebbe andare verso un forfait studiato nella partita contro il Verona alla ripresa del campionato.