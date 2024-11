Mercato Inter, assalto a Chiesa? I nerazzurri studiano il colpo

Tempo di pausa per le Nazionali con i nerazzurri che torneranno in campo tra poco più di una settimana nel match di campionato contro il Verona. Come molti altri club, anche l’Inter resta vigiile sul mercato e i nerazzurri potrebbero ravvivare l’interesse verso Federico Chiesa.

In attesa del rientro in campo dopo l’ultima Sosta Nazionali del 2024, con l’Inter che riprenderà il proprio tour de force tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, il club nerazzurro comincia già a pensare a quelle che potrebbero essere le mosse nel mercato di riparazione di gennaio, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Mercato Inter, ritorno di fiamma per Chiesa. Flop al Liverpool, il giocatore può essere un colpo per gennaio

La rosa dell’Inter è sostanzialmente completa a livello numerico e non avrebbe bisogno di grandi interventi nel mercato di gennaio salvo necessità. La dirigenza interista però resta sempre attiva circa alcune occasioni che potrebbero presentarsi, è una di queste potrebbe essere Federico Chiesa. L’attaccante italiano ex Juventus non sta vivendo un bel periodo al Liverpool, dopo essere passato ai Reds questa estate dai bianconeri per 12 milioni di euro.

Solo tre presenze totali tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega per un totale misero di soli 78 minuti giocati e solo un assist messo a referto nella Coppa Nazionale. Poi i soliti acciacchi fisici e molte panchine che lo hanno relegato nelle basse gerarchie della squadra di Slot. Chiesa starebbe facendo fatica ad integrarsi nel calcio inglese, e secondo quanto riportato da Il Giorno i nerazzurri starebbero pensando a lui per gennaio.

I nerazzurri preparano il colpo Chiesa. La formula col Liverpool

Il giocatore sarebbe disposto ad un ritorno immediato in Serie A e con l’Inter che non ha mai interrotto l’interesse su Chiesa, che è stato anche obiettivo estivo. Secondo il quotidiano, Chiesa potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto e con i nerazzurri avanti sulla concorrenza delle altre big italiane. Un colpo non facile, con l’Inter che dovrebbe far posto in attacco cedendo almeno uno tra Arnautovic e Correa.