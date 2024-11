Inter-Chiesa, si può fare: pronto lo scippo al Milan a gennaio

Dopo averlo cercato molto nello scorso calciomercato estivo, ora l’Inter torna a fare sul serio per Federico Chiesa, sempre più distante dal Liverpool. Ecco cosa manca per chiudere l’affare e il piano di Marotta.

L’Inter vuole Chiesa a gennaio, il punto della trattativa

Dopo una lunga trattativa con la Juventus per rinnovare il contratto, Federico Chiesa ha deciso di lasciare Torino per accasarsi altrove. Non sono mancate le proposte dalla Serie A, con Inter, Roma e Milan in pole per accaparrarsi il talento azzurro, ma alla fine a spuntarla è stato il Liverpool.

La stagione ha avuto inizio ma le cose non stanno procedendo come si poteva pensare, infatti, fino a qui ha accumulato solamente 68 minuti di gioco. Il tecnico dei Reds ha messo in luce tutti i suoi problemi fisici, che continuano a martoriarlo impedendogli di giocare con continuità, e ora la squadra inglese sta facendo le dovute valutazioni.

In questo contesto, il calciomercato dell’Inter può infiammarsi e Marotta potrebbe tentare l’assalto già a gennaio per portare a Milano il suo vecchio pupillo. Chiesa e il dirigente nerazzurro si conoscono bene, hanno un bel rapporto e per lui tornare in Serie A sarebbe più che positivo.

Ecco che quindi l’operazione potrebbe proseguire senza intoppi, ma ci sono inevitabilmente delle considerazioni da effettuare sulla formula. I nerazzurri potrebbero puntare su un prestito di 6 mesi con eventuale diritto di riscatto al termine della stagione, ma l’ex Juve dovrebbe necessariamente tagliarsi l’ingaggio.

Un colpo utile per l’Inter?

Osservando lo schieramento tattico dell’Inter, ovvero il 3-5-2, è lecito chiedersi in quale posizione Federico Chiesa potrebbe trovare la sua collocazione. Le strade sono sostanzialmente 3 e sono le seguenti. La prima è anche la più probabile, ovvero che Chiesa andrebbe ad affiancare un altro attaccante.

La seconda prevede il cambio di modulo dal 3-5-2 al 3-4-3, ma siamo sicuri che il tecnico piacentino decida di variare? Infine, da non escludere la possibilità di vederlo a tutta fascia, come quinto di centrocampo con caratteristiche prettamente offensive.