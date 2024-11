Il calciomercato di gennaio dell’Inter è già in fermento. Beppe Marotta ha superato la concorrenza di altre big per un giovane difensore: ecco di chi stiamo parlando e la strategia per strapparlo alle avversarie.

Calciomercato Inter, Bertola sempre più vicino: opportunità già a gennaio

L’Inter di Simone Inzaghi è stata pesantemente martoriata dagli infortuni in questo inizio di stagione e nonostante ora l’infermeria si sia svuotata la dirigenza sta facendo i dovuti ragionamenti. Beppe Marotta sta pensando al calciomercato di gennaio, e se in avanti l’idea Chiesa si fa sempre più viva si comincia a pensare anche alla difesa.

Il nome più caldo è quello di Bertola, giovane centrale dello Spezia che ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club, Juventus su tutti. Non sarà semplice strapparlo ai liguri ma i nerazzurri hanno già avviato i dialoghi e sembrano aver trovato la formula giusta.

Di cosa stiamo parlando? Acquisto a titolo definitivo già a gennaio ma prestito allo Spezia fino al termine della stagione. In questo modo, potrebbe continuare a fare esperienza per poi approdare a Milano a partire dal termine del campionato.

Un difensore che piace sia a Marotta che a Inzaghi e una trattativa che soddisfa anche i criteri imposti da Oaktree, insomma, i presupposti per chiudere ci sono tutti.

News Inter, serve ringiovanire la difesa

Non basta il recente rinnovo di contratto di Bisseck, l’Inter ha bisogno di ringiovanire un reparto esperto ma in là con gli anni. Qualcuno potrebbe anche andarsene al termine della stagione e si deve necessariamente ragionare su un nuovo corso.

Considerando anche la mancanza di liquidità, la via migliore è quella di puntare su giovani difensori da far crescere accompagnati dai compagni più esperti. Ecco, in questo senso Bertola sembra essere il profilo ideale da cui ripartire.