Mercato Inter, una pretendente in A per Correa: la situazione

Tempo di sosta per le Nazionali e con il campionato fermo ancora per una settimana il dibttito calcistico lascia spazio soprattutto al mercato, con l’Inter che a gennaio tenterà di liberarsi di qualche esubero in rosa come l’argentino Joaquin Correa.

In attesa del ritorno in campo (sabato 23 novembre contro il Verona), l’Inter pensa al presente ma anche al vicino futuro che significa farsi trovare pronti per il mercato di gennaio e la cossidetta sessione di riparazione. Salvo imprevisti o svolte clamorose, il club nerazzurro non dovrebbe fare grandi operazioni soprattutto in entrata, ma la dirigenza interista è al lavoro per cercare di risolvere alcuni nodi presenti nella rosa di Simone Inzaghi.

Inter, una squadra di Serie A pensa a Correa. Il Torino si muove per il Tucu: lo scenario e il possibile accordo

Uno di questi è sicuramente rappresentato da Joaquin Correa, attaccante argentino classe 1994 e arrivato in nerazzurro nell’estate 2021 dalla Lazio e con un investimento da 27 milioni di euro. L’esperienza nerazzurra del giocatore è stata attualmente deludente, tra brutte prestazioni e troppi acciacchi fisici che ne hanno minato il rendimento. Tornato in questa stagione dopo il prestito annuale al Marsiglia, Correa ha finora totalizzato 3 presenze in campionato per un totale di 38 minuti giocati.

Un elemento ormai quasi fuori dalle gerarchie dei nerazzurri e che è considerato come ultima scelta del reparto offensivo. Il futuro di Correa all’Inter è già scritto, con Il Tucu che lascerà il club in estate alla scadenza del contratto a giugno ma i nerazzurri sperano di potersene liberare anche prima. Secondo quanto riportato da La Stampa, il Torino avrebbe acceso l’interesse su Correa, con i Granata che cercano rinforzi in attacco soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Duvan Zapata.

Correa nella lista del Toro. L’Inter ci spera

Il nome di Correa è tra quelli inseriti nella lista del DS del Torino Vagnati per rinforzare il reparto offensivo, e sicuramente un’eventuale trattativa non troverebbe ostacoli da parte dei nerazzurri che potrebbero accettare anche un indennizzo molto basso per la cessione. Una pista da seguire, anche se l’ostacolo dell’ingaggio (3,5 milioni di euro a stagione) risulta sempre lo scoglio più difficile da superare, con Correa che risulterebbe il più pagato della rosa dei piemontesi.