Calciomercato Inter, possibile scambio con il Bologna: le ultime news

Il calciomercato invernale si avvicina e l’Inter è pronta a muoversi per rinforzare la squadra guidata da Simone Inzaghi. Tra i possibili affari in vista, spicca uno scambio con il Bologna, che coinvolgerebbe i giovani talenti Giovanni Fabbian e Francesco Pio Esposito.

Dopo aver venduto Fabbian al Bologna con il diritto di recompra, i nerazzurri potrebbero riportarlo a Milano già a gennaio per rinforzare il centrocampo. Dall’altra parte, il Bologna segue con interesse Esposito, bomber dello Spezia e giovane promettente talento del calcio italiano.

La priorità di Giuseppe Marotta resta acquistare un difensore centrale e un attaccante per il futuro. Con Correa e Arnautovic destinati a lasciare, nomi come Jonathan David sono in cima alla lista, ma l’attenzione ai giovani resta centrale nella strategia societaria.

Calciomercato Inter, Fabbian ed Esposito al centro

Entrambi i talenti rappresentano il futuro del calcio italiano. Mentre Fabbian ha già dimostrato la sua qualità al Bologna, Esposito sta incantando con lo Spezia, attirando l’interesse di grandi club e del c.t. Luciano Spalletti.

Lo scambio con il Bologna potrebbe essere la chiave per rafforzare entrambe le squadre, consolidando un rapporto storicamente proficuo per i due club.