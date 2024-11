Mercato Inter, in estate si cambia in difesa: due nel mirino

I nerazzurri si preparano alla ripresa del campionato, prevista per sabato prossimo contro il Verona nella sfida valida per la tredicesima giornata di campionato. Nel mentre la dirigenza dell’Inter comincia già a sondare il terreno sul mercato che verrà, e con un attenzione speciale ad un reparto di difesa che andrà rinnovato.

In attesa della fine della sosta per le Nazionali e il rientro in campo in Serie A, l’Inter pensa già alle mosse per il prossimo futuro e sulla costruzione della rosa per la stagione che verrà. Nella prossima estate il club nerazzurro dovrà compiere scelte importanti e tornare seriamente ad investire sul mercato, a causa di alcuni situazioni contrattuali e di età che necessitano di cambiamenti all’interno dell’organico.

Mercato Inter, si studia il colpo in difesa per l’estate: Bijol è sempre nel mirino, ma sale anche Hien dell’Atalanta: la situazione

Nella prossima stagione l’Inter dovrà compiere una profonda rivoluzione del pacchetto difensivo, con la proprietà americana che dovrà avvallare quasi sicuramente un investimento importante nel reparto arretrato. Attualmente i due difensori centrali in casa nerazzurra sono Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Il centrale italiano classe 1988 rimarrà all’Inter ancora per un’altra stagione e con il rinnovo che è scattato qualche settimana fa fino al 2026. Futuro invece molto incerto e quasi deciso per l’olandese classe 1992, che salvo colpi di scena è destinato a lasciare l’Inter a parametro zero.

Presto detto che i nerazzurri dovranno cercare il nuovo titolare al centro della difesa non solo numericamente, ma anche come ricambio generazionale non potendo ovviamente contare su un Acerbi che l’anno prossimo andrà per i 37 anni. Il DS Ausilio e il Presidente Marotta si stanno già muovendo in tal senso, tenendo d’occhio soprattutto la situazione del parametro zero Jonathan Tah, difensore classe 1996 del Bayer Leverkusen e che dovrebbe lasciare Le Aspirine al termine di questa stagione.

Bijol e Hien in lista. Ma il prezzo non sarà basso per entrambi

Sul centrale tedesco c’è però molta concorrenza, e l’Inter guarda anche in Serie A per il futuro della propria difesa. Un profilo che continua a piacere parecchio è quello di Jaka Bijol, difensore sloveno classe 1999 in forza all’Udinese. Per caratteristiche fisiche e tattiche (centrale in una difesa a 3), il nome di Bijol potrebbe rappresentare un colpo importante e su cui i nerazzurri ci sono da tempo. Anche qui però c’è da considerare la concorrenza interna, soprattutto del Napoli.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe acceso i riflettori anche su Isak Hien, difensore svedese classe 1999 in forza all’Atalanta. Il centrale della Dea è uno delle principali rivelazioni di questo campionato e sta avendo una crescita esponenziale nella formazione di Gasperini. L’Inter ci pensa per entrambi, ma con un ostacolo da non sottovalutare. Sia l’Udinese che l’Atalanta non sono squadre bisognose di vendere, e per cedere i propri pezzi pregiati potrebbero chiedere cifre piuttosto alte e attorno ai 30-40 milioni di euro per i due difensori.