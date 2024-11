Calciomercato Inter: Chiesa torna in Serie A? Lo scenario

Calciomercato Inter – i nerazzurri hanno già iniziato a pianificare il prossimo mercato invernale con un obiettivo non di poco conto: Federico Chiesa. L’esterno italiano, passato in estate dalla Juventus al Liverpool, non ha trovato continuità in Premier League sotto la guida di Arne Slot. Con appena qualche spezzone di gara e una concorrenza spietata in attacco, Chiesa potrebbe essere tentato da un ritorno in Italia dopo soli sei mesi dall’addio alla Serie A.

Le difficoltà di Chiesa in Premier League

Secondo il focus realizzato da ‘Tuttosport’, il periodo in terra inglese di Federico Chiesa è stato complicato da diversi fattori: un evidente ritardo di condizione fisica, qualche acciacco nelle prime giornate e una concorrenza interna al Liverpool che gli ha impedito di ritagliarsi un ruolo da titolare fisso. Questi problemi potrebbero spingere chiaramente il giocatore azzurro a valutare un cambiamento già nella sessione di gennaio.

Calciomercato Inter, Chiesa in prestito: perché si può fare

Per l’Inter, l’operazione Chiesa potrebbe realizzarsi seguendo le linee guida dettate dal fondo Oaktree: rinforzare la squadra senza spese eccessive.

L’ipotesi di un prestito secco di sei mesi rappresenterebbe una soluzione ideale per tutte le parti coinvolte: il Liverpool darebbe spazio altrove al suo giocatore, l’Inter aggiungerebbe un rinforzo di qualità senza impegni economici significativi. Inoltre, Chiesa avrebbe l’occasione di rilanciarsi in un campionato dove è già stato protagonista con la maglia della Juventus.

Il ruolo decisivo di Marotta

Giuseppe Marotta potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel tentativo di riportare Chiesa in Serie A. La sua vicinanza all’entourage del giocatore e l’esperienza nei trasferimenti complicato come quello in esame potrebbero rivelarsi decisive. Sebbene il ritorno di Chiesa sia uno scenario piuttosto complicato da realizzare, il mercato di gennaio potrebbe regalare sorprese interessanti ai tifosi nerazzurri, anche sul fronte uscite col possibile addio di Correa.

Resta aggiornato per ulteriori dettagli sulle mosse di calciomercato dell’Inter sul il futuro (all’Inter?) di Federico Chiesa.