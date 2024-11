L’Inter continua a lavorare nel calciomercato in entrata alla ricerca di buone occasioni. Nel taccuino di Marotta è finito un difensore che piace anche alla Juventus, sarà lotta per aggiudicarselo. Ecco di chi si tratta e il costo dell’operazione.

Calciomercato Inter, idea Kiwior per la difesa

La solida difesa dell’Inter rischia di diventare traballante al termine della stagione. Si deve infatti considerare l’età di alcuni interpreti, Acerbi e de Vrij su tutti, che nonostante le grandi qualità non potranno offrire costanza di rendimento per sempre.

Ecco che quindi i nerazzurri ragionano sul calciomercato per ringiovanire un reparto che rischia altrimenti di non avere un ricambio generazionale. Si è parlato spesso di Bertola, ma non è l’unico profilo sondato da Marotta. I nomi sul taccuino della dirigenza sono tanti ma nelle ultime ore uno ha in particolare preso piede: Jakub Kiwior.

Il centrale dei Gunners sta trovando poco spazio, anche per via del recente acquisto di Calafiori, e quindi potrebbe volare verso nuove destinazioni. Per lui non è da escludere un ritorno in Serie A, anzi, sembra l’ipotesi più probabile. L’Inter deve però stare attenta alla concorrenza, la Juventus è molto interessata ma non è la sola, alla finestra ci sono anche Milan e Napoli.

Quanto costa Kiwior e la formula

Lo scarso impiego potrebbe portare Kiwior distante da Londra già nel mercato di gennaio, dato che la società ha aperto anche all’ipotesi di un prestito per poi ragionare sulla cessione definitiva a giugno nella sessione estiva.

Il prezzo del suo cartellino è di circa 25 milioni di euro, ma c’è margine di trattativa. Il polacco è un classe 2000, ha 24 anni e grandi prospettive di crescita. Ha però bisogno di trovare un contesto in cui possa esprimersi con maggior continuità e per questo la Serie A potrebbe fare al caso suo. Riusciranno i nerazzurri ad accaparrarselo?