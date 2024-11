Il calciomercato dell’Inter rischia d’infiammarsi, sia in entrata che in uscita. Il Liverpool ha messo nel mirino un pezzo pregiato dei nerazzurri: Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, Thuram obiettivo del Liverpool

Un anno e mezzo di crescita continua e costante hanno condotto Marcus Thuram nell’olimpo degli attaccanti più forti del Vecchio Continente. Le sue prestazioni e le sue qualità non possono certo passare inosservate e ovviamente è finito nel mirino di diversi top club.

Su tutti, il Liverpool sembra quello maggiormente interessato ad accaparrarsi la punta francese. Lo segue già dai tempi di Jurgen Kloop e ora sembra essere arrivato il momento dell’affondo decisivo. Nel calciomercato estivo l’Inter dovrà prestare molta attenzione e dovrà fare il possibile per trattenerlo, anche se la volontà del giocatore sembra essere quella di rimanere a Milano.

Al termine della sfida in Nazionale contro l’Italia, ha subito portato il suo interesse verso Barella, Dimarco, Bastoni e Frattesi, nemici per una sera e compagni in nerazzurro, a riprova del forte legame che c’è tra loro. In campionato ha già siglato 7 reti e fornito 2 assist, che considerando l’andamento del compagno di reparto Lautaro Martinez sono risultati più decisivi che mai.

Difficilmente l’Inter vorrà privarsene, ma il francese saprà resistere alle lusinghe di un top club di Premier League? Per il momento sembra di sì, ma sappiamo bene che il mercato può cambiare in un attimo.

Mercato Inter, la clausola di Thuram

A riprova della fiducia che l’Inter ripone in lui, c’è la clausola rescissoria di 85 milioni di euro e un contratto che durerà fino al 2028. Thuram è blindato, ma il Liverpool può comunque fare un tentativo sperando di farlo vacillare.

Potrebbe intavolarsi una trattativa, Marotta spera di non doversi trovare costretto a convincerlo, ma per il momento le strade del giocatore e del club meneghino sembrano destinate a rimanere congiunte.