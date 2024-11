Calciomercato Inter, Bisseck fino al 2029: Arnautovic e Correa…

Yann Bisseck, il giovane centrale tedesco dell’Inter, ha firmato il rinnovo del contratto fino a giugno 2029. Arrivato nell’estate 2023 per circa 7 milioni di euro, il difensore ha già triplicato il suo valore, toccando cifre vicine ai 30 milioni grazie alle sue ottime prestazioni, che hanno anche attirato l’interesse soprattutto di club di Premier League.

Il futuro di Bisseck: plusvalenza o continuità coi nerazzurri?

Nonostante le offerte importanti, l’Inter ha scelto di puntare sul difensore, ma non esclude una cessione in caso di proposte superiori ai 50 milioni di euro. Questo permetterebbe al club di reinvestire sul mercato, in particolare per il reparto offensivo, dove le partenze di Arnautovic e Correa libereranno spazio per una nuova punta.

Simone Inzaghi ha necessità di attaccanti di peso, soprattutto per permettere a Lautaro Martine e Thuram (sul quale c’è un forte interesse del Liverpool) di rifiatare tra le innumerevoli gare di Serie A e Champions League.

Calciomercato Inter, chi può arrivare in attacco

Tra i nomi seguiti dall’Inter spiccano Santiago Gimenez del Feyenoord, attaccante messicano dai numeri eccezionali, e Santiago Castro del Bologna, visto come il “nuovo Zirkzee”. Entrambi rispondono alle linee guida dettate dal fondo Oaktree: profili giovani e sostenibili per garantire continuità tecnica ed economica.

Il futuro di Yann Bisseck potrebbe quindi essere decisivo per finanziare nuovi acquisti, mentre l’Inter si prepara a un calciomercato invernale strategico per rafforzare la rosa e mantenere competitività su tutti i fronti.