Calciomercato Inter, via un big per finanziare gli acquisti: la strategia di Marotta

L’Inter continua a ragionare sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. Non è un mistero che Oaktree abbia imposto delle precise linee guida sugli investimenti e Marotta sta dunque elaborando le giuste strategie. Tra queste, c’è anche la cessione di un big per fare cassa e finanziare nuovi colpi di mercato.

Calciomercato Inter, Thuram via a giugno per finanziare nuovi colpi

I nerazzurri sono sempre vigili e attenti sulla possibilità di migliorare la propria rosa, ma i costi di mercato hanno raggiunto cifre elevate e nella maggior parte dei casi richiedono uno sforzo economico non indifferente. Per questo motivo, spesso le società sono costrette a cedere i pezzi pregiati e questa strategia sembra essere anche quella percorribile dall’Inter nel corso della prossima estate.

Qualcosa dovrà cambiare nella formazione d’Inzaghi, qualche pedina è un po’ troppo in là con gli anni e verranno fatte le dovute valutazioni. In più, qualcuno potrebbe voler salutare Appiano Gentile e quindi è necessario tutelarsi. A grande sorpresa, il giocatore sacrificabile potrebbe essere Marcus Thuram.

Su di lui c’è l’interesse del Liverpool, del PSG, del Manchester United e di altri top club. Insomma, nonostante la centralità nel progetto nerazzurro, l’attaccante francese potrebbe essere ceduto nel calciomercato di giugno.

Quanto vale Thuram e le prospettive di mercato dell’Inter

Al momento, su Marcus Thuram pende una clausola rescissoria di 85 milioni di euro, un bel gruzzoletto che potrebbe essere reinvestito nel mercato in entrata. Con la cessione del francese, l’obiettivo numero uno sarebbe David che arriverebbe a parametro zero.

Con i fondi a disposizione si potrebbe poi cercare un nuovo profilo per la retroguardia e un sostituto importante per Calhanoglu, in questo caso il primo nome sembra essere quello di Ricci del Torino. Marotta ci penserà, non c’è nessuna fretta, ma quando sarà il momento qualcosa nella rosa dell’Inter cambierà inevitabilmente.