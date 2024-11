Calciomercato Inter, arriva un campione azzurro: due cessioni per fargli spazio (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

Il calciomercato dell’Inter è in grande fermento e la dirigenza studia nuove occasioni per migliorare la rosa di Simone Inzaghi. Al vaglio, non c’è solo la sessione invernale ma anche e soprattutto quella estiva, fondamentale in ottica della stagione 2025/2026. Nel mirino di Marotta ci è finito un vecchio pupillo e due cessioni potrebbero fargli spazio.

Calciomercato Inter, Arnautovic e Correa ai saluti?

L’Inter deve agire sul mercato per cedere qualche esubero in diverse zone del campo. Il primo reparto ad aver bisogno di una rifondazione è quello offensivo, infatti, se Lautaro e Thuram sono punti fissi della rosa di Simone Inzaghi (con il secondo al centro delle indiscrezioni), gli altri sono sacrificabili.

L’unico abbastanza certo della permanenza è Taremi che sta ben figurando in questo avvio di stagione. Discorsi completamente diversi vanno fatti per Correa e Arnautovic, probabili partenti. Entrambi andranno in scadenza a giugno 2025 e il rinnovo sembra molto lontano.

Il primo potrebbe salutare anche a gennaio, se l’interesse dall’Argentina e dalla Turchia dovesse dimostrarsi concreto, il secondo invece vorrebbe rimanere a Milano ma i nerazzurri ci stanno riflettendo. Le prestazioni di entrambi sono sotto tono e Correa vorrebbe giocare con più continuità.

L’austriaco, invece, deve fare i conti con una carta d’identità che si scontra con la filosofia di Oaktree. Ecco che così, alleggerendo il monte ingaggi, ci sarebbe l’opportunità per muoversi nel calciomercato e l’Inter potrebbe mettere a segno un nuovo colpo.

Chiesa all’Inter, si può fare: il punto

Se Correa e Arnautovic dovessero partire, chiaramente Marotta dovrebbe muoversi per concludere almeno un colpo in entrata. David rimane in cima nella lista dei suoi desideri, ma l’affare è molto complicato. Ben più percorribile la strada che conduce al ritorno in Serie A di Federico Chiesa, ai margini del progetto Liverpool.

L’italiano ha molti problemi fisici ed è un elemento sacrificabile per i Reds, tanto che si parla di una sua partenza già a gennaio. Insomma, L’ex Juve può tornare in Italia e l’Inter potrebbe approfittare del bel rapporto che lega Marotta al giocatore.