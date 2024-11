Calciomercato Inter, nerazzurri in pressing per un centrocampista: arriva a giugno? (Photo Claudio Furlan/Lapresse)-interdipendenza-net

Inter sempre molto attiva sul calciomercato per non perdere le occasioni migliori. Nel mirino della dirigenza è finito un nuovo giovane centrocampista che gioca in Serie A. Ecco di chi si tratta e quali concorrenti bisogna superare per acquistarlo.

Calciomercato Inter, nerazzurri in pressing per un centrocampista della Serie A

Nonostante manchino ancora diverse settimane all’apertura del calciomercato, l’Inter continua a lavorare, come tutti del resto, per migliorare la propria rosa. Considerando i limiti imposti da Oaktree, si deve seguire una strategia ben precisa ma non mancano comunque le buone occasioni.

Una di queste arriva direttamente dalla Serie A, è una giovane promessa e i nerazzurri potranno osservarla da vicino già nella prossima partita di campionato. Parliamo di Belahyane, centrocampista classe 2004 che milita nel Verona di Paolo Zanetti.

Un giocatore che piace e non poco in Viale della Liberazione per via delle sue caratteristiche. Forte tecnicamente, bravo a gestire il pallone e rapido nel breve. Alto 170 centimetri ma abilissimo nel rubare palloni grazie a una grinta fuori dal comune.

Insomma, un centrocampista poliedrico e molto duttile che si sposerebbe perfettamente con la filosofia di gioco di Simone Inzaghi. Qualcuno lo paragona a Barella, per noi è semplicemente Belahyane, ovvero una giovane promessa che potrebbe esplodere da un momento all’altro.

Mercato Inter, per Belahyane c’è la concorrenza del Milan

Il futuro di Belahyane potrebbe essere a Milano, ma non è ancora chiaro se sponda nerazzurra o rossonera. Infatti, al Milan piace tantissimo e Fonseca lo accoglierebbe a braccia aperte fin da subito. Nella 13^ giornata di Serie A, lo staff tecnico dell’Inter potrà osservarlo da vicino, notandone pregi e difetti e chissà che non sia proprio questa l’occasione per lui per mettersi in mostra.

Difficile muoversi a gennaio, più probabile che un tentativo venga fatto a giugno. Certo è che se l’interesse dovesse essere reale sarà necessario intavolare una trattativa ben prima della prossima estate.