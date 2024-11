Hanno dell’incredibile le ultime indiscrezioni di mercato in casa Inter: i nerazzurri starebbero pensando a Paul Pogba. Ecco cosa c’è di vero e se l’affare può andare in porto.

Mercato Inter, Pogba a gennaio? Il punto

Che l’Inter debba muoversi nel calciomercato per sistemare la rosa di Simone Inzaghi non è certo una novità, come non lo è il fatto che Marotta sia sempre attento alle occasioni a parametro zero.

Molto meno scontato è invece il nome che è stato accostato ai nerazzurri in queste ore, infatti, alcune voci di mercato vedono l’interesse dei meneghini nei confronti di Pogba. L’ex Juventus ha scontato la squalifica e ora è libero di trovarsi una nuova sistemazione e ovviamente sarebbe felicissimo di rimanere in Serie A.

L’Inter è a caccia di un sostituto di Calhanoglu e quindi potrebbe cogliere l’occasione. Si parla anche di una telefonata tra Marotta e il giocatore e quindi le voci sono aumentate a dismisura.

Proprio il rapporto che c’è tra l’ex dirigente e l’ex giocatore della Juventus ha dato il via a questa ipotesi di trattativa, ma vediamo che cosa c’è di vero.

Pogba all’Inter, un affare improbabile

In questo momento, è molto difficile pensare che l’Inter possa essere interessata a Pogba. Il francese non gioca da molto tempo, ha 31 anni e si muove solo a ingaggi di un certo tipo.

È l’esatto opposto di ciò che piace a Oaktree, dunque la trattativa appare ben lontana dall’essere realistica. In merito si è esposto anche Fabrizio Biasin, il quale ha dichiarato: “Se c’è stata una telefonata, è stata una chiamata di amicizia e solidarietà. Escludo a priori che ci possa essere stato un interessamento per il giocatore”.

I nerazzurri sono sicuramente molto attivi nel calciomercato, i nomi in lista sono tanti ma quello di Pogba non sembra essere presente. Per ora rimane solo un’indiscrezione.