Calciomercato Inter, Sommer ai saluti? Già scelto il sostituto

L’Inter non pensa solamente all’imminente impegno di Serie A ma anche al calciomercato. La dirigenza meneghina ha già trovato il sostituto di Sommer, proviene dalla Spagna: ecco chi è.

Calciomercato Inter, chi è il sostituto di Sommer

I conti dell’Inter migliorano mese dopo mese e questa è sicuramente una bella notizia. Non cambia però la filosofia imposta da Oaktree, ovvero quella di svecchiare la squadra e di diminuire il monte ingaggi della rosa. La carta d’identità di Sommer impone per forza di cose alcune riflessioni e quindi i nerazzurri pensano al suo successore.

Dalla Spagna arriva il nome tanto atteso che potrebbe prendere il posto dello svizzero a partire dalla prossima stagione. Parliamo di Alex Remiro, estremo difensore della Real Sociedad che la dirigenza meneghina ha già avuto modo di vedere da vicino nella scorsa Champions League.

Il classe 1995 è stato valutato circa 25 milioni di euro e ha un contratto fino al 2027, ma i presupposti per intavolare una trattativa ci sono tutti. Non solo, dalla Spagna rimbalzano voci anche su altri nomi sondati per il dopo Sommer con Lunin che sembra essere un altro nome caldo.

Mercato Inter, nessuna occasione per Martinez

La ricerca di un portiere pone diversi quesiti sul mercato dell’Inter della scorsa estate. I nerazzurri hanno investito circa 13 milioni di euro per accaparrarsi Josep Martinez, ex estremo difensore del Genoa che sembrava essere il designato a sostituire Sommer.

Fino a qui, però, zero presenze e nessuna occasione per dimostrare di meritare un posto dal primo minuto. Insomma, un paradosso considerato l’investimento fatto solo qualche mese fa in un periodo non particolarmente florido per le casse del club.

Se la via che sceglierà di percorrere l’Inter sarà quella di puntare su un altro portiere, allora si potrebbe definire quella di Martinez un’operazione sbagliata. Ci sarà una ricollocazione per lui o rimarrà per fare il secondo?