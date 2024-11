Calciomercato Inter, la strategia di Marotta per gennaio (LaPresse) - interdipendenza.net

Hellas Verona-Inter può cambiare il calciomercato dell’Inter. Ma ha lasciato indicazioni positive per il futuro, con i nerazzurri che non si fermano e guardano al mercato di gennaio. La dirigenza, guidata da Beppe Marotta, mira al cosiddetto “mercato delle occasioni”, valutando mosse strategiche per rinforzare la rosa.

Obiettivo Jonathan David, c’è il piano dell’Inter Tra le priorità del mercato invernale, spicca il nome di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille. L’Inter sta studiando un possibile scambio di cartellini per anticipare la concorrenza, offrendo al club francese il connazionale Tajon Buchanan. Questo approccio permetterebbe di evitare costi elevati e di aggiungere un talento di livello internazionale alla squadra. Mossa del prestito per facilitare l’accordo Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter potrebbe proporre di lasciare David in prestito al Lille fino a giugno, consentendogli di concludere la stagione serenamente in Ligue 1. Questa mossa aiuterebbe a convincere il club francese, garantendo all’Inter un colpo di prospettiva per il futuro. Rotazioni in attacco: chi parte? La possibile operazione solleva domande sul reparto offensivo nerazzurro. Tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic, quest’ultimo sembra il principale candidato a lasciare il club, facilitando l’arrivo di nuovi innesti come David. Intanto, l’esplosione di Marcus Thuram continua a dare frutti. Il franco-camerunese, arrivato a parametro zero, rappresenta un modello per futuri colpi a costo contenuto che possano generare grandi plusvalenze.