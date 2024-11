L’Inter è sempre molto attiva nel calciomercato in entrata e la dirigenza studia le mosse di gennaio. Nel mirino di Marotta è finito un giocatore della Premier League, vecchia conoscenza della Serie A. Ecco chi è e perché l’affare può andare in porto.

Calciomercato Inter, Chiesa è un obiettivo reale

Che Beppe Marotta sia molto abile a fiutare i migliori affari non è certo una novità e nella sessione invernale di mercato potrebbe regalare ai tifosi un nuovo colpo a sorpresa. Dopo il corteggiamento di questa estate, conclusosi però in un nulla di fatto, Chiesa potrebbe diventare un obiettivo reale.

L’ex Juventus infatti non sta trovando spazio nel Liverpool e potrebbe fare presto ritorno in Serie A. 78 minuti giocati e appena 3 presenze per lui, a riprova che al momento è fuori dal progetto tecnico. Il classe 1997 continua a fare i conti con i tanti problemi fisici che lo stanno colpendo e Slot non lo ritiene fondamentale per la sua strategia di gioco.

Ecco che quindi diventerà un’occasione ghiotta per il mercato invernale e i nerazzurri ci stanno seriamente pensando. La formula? Potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, anche in virtù di una condizione da ritrovare e di una continuità da dimostrare. Sulle sue tracce ci sono anche la Roma e soprattutto il Milan.

Chiesa, occasione o flop in vista?

A giudicare dal poco minutaggio avuto fino a qui, è lecito chiedersi se Chiesa sia un elemento che potrebbe portare valore alla rosa di Simone Inzaghi o se sarebbero solo soldi buttati. Deve sicuramente dimostrare di trovarsi in buone condizioni e di poter garantire continuità, soprattutto per via delle tante partite in cui è impegnata l’Inter.

Le sue qualità sono fuori discussione, parliamo comunque di un giocatore in grado di spostare gli equilibri e di risultare decisivo. Per il momento rimane un’incognita ma è possibile che tra qualche settimana potremo tornare a vederlo da vicino.