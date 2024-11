Calciomercato Inter, Acerbi non dà garanzie: la difesa diventa una priorità (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Il nuovo infortunio di Acerbi cambia le priorità dell’Inter che ora dovrà muoversi sul calciomercato per rinforzare la retroguardia. Ecco le ultime novità, la filosofia del club e che cosa filtra.

Calciomercato Inter, Acerbi si ferma troppo spesso

L’Inter sarà impegnata in un nuovo tour de force e la speranza era quella di arrivarci con tutti gli effettivi a disposizione. Arriva invece una nuova tegola per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno, ancora una volta, di Francesco Acerbi.

Il difensore si è fermato durante la partita con il Verona, vinta per 5-0, e ora sarà costretto a saltare sicuramente la sfida con il Lipsia. I suoi problemi fisici, però, stanno diventando sempre più frequenti e la sua continuità è ormai stata messa in dubbio.

Acerbi si avvicina alla soglia dei 37 anni e ha un contratto in scadenza nel 2026, difficile pensare che l’Inter decida di farci affidamento come titolare ancora per molto. In casa avrebbe il suo sostituto naturale, ovvero De Vrij, il cui contratto scadrà invece a giugno 2025.

Nonostante l’olandese abbiamo garantito fino a qui ottime prestazioni, la sensazione è che la dirigenza si muoverà per acquistare un nuovo centrale, più giovane e di alto livello.

Mercato Inter, serve un nuovo difensore

Non è detto che Marotta decida di salutare prima del tempo Acerbi, è però quasi sicuro che si muoverà sul calciomercato per dare alla sua Inter un nuovo difensore di livello. Negli anni scorsi sono sfumati affari molto importanti, ovvero Bremer, Calafiori e Buongiorno, questa volta l’intenzione è di andare fino in fondo.

I nomi che circolano sono tanti e hanno tutti una caratteristica in comune: sono più giovani di quelli che sono attualmente in nerazzurro. Oaktree approva di buon grado operazioni sostenibili e che seguano una linea green, sia per quanto riguarda l’investimento che l’età. Per questo motivo, aspettiamoci un colpo di questo tipo nel mercato di giugno.