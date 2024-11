L’Inter continua a muoversi nel calciomercato di gennaio per assicurare a Simone Inzaghi un nuovo difensore. Marotta ha fiutato l’affare: proviene dalla Serie A e anche la Juventus è interessata. Ecco il punto della situazione e perché la trattativa può sbloccarsi.

Calciomercato Inter, a gennaio arriva un difensore dall’Udinese

Acerbi non riesce più a scendere in campo con continuità, i recenti problemi fisici hanno fatto riflettere la dirigenza meneghina che ora ha capito che è arrivato il momento di muoversi sul mercato. L’infortunio di Pavard, rimediato ieri sera nella partita di Champions con il Lipsia, non ha fatto altro che dare ulteriori conferme.

L’Inter ha tanti impegni e non può ritrovarsi con la coperta corta, ecco che quindi nella sessione invernale la priorità sarà quella di cercare un nuovo difensore da inserire nella rosa di Simone Inzaghi. Il profilo in questione deve avere delle caratteristiche ben precise: dev’essere low-cost, non dev’essere troppo in là con gli anni e dev’essere già pronto a competere su alti livelli.

Ecco che l’opportunità potrebbe arrivare dall’Udinese, dato che Bijol sembra possedere tutti i requisiti richiesti. Lo sloveno è un centrale di sicuro affidamento ed è un classe 1999. L’Inter voleva muoversi per assicurarselo durante la prossima estate, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Mercato Inter, per Bijol è sfida alla Juve

I nerazzurri potrebbero bruciare sul tempo la concorrenza della Juventus e acquistare Bijol già a gennaio, sfruttando soprattutto una rinnovata sicurezza finanziaria. I friulani potrebbero aprire uno spiraglio verso la cessione soprattutto se a Udine dovesse arrivare Solet.

Per le cifre dell’affare si dovrà ancora attendere, ma i presupposti per trattare ci sono tutti. Il centrale sloveno andrebbe a rimpolpare un reparto che necessita di qualche aggiustamento, facendo per ora le veci probabilmente di Acerbi.