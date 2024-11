News Inter, Pavard ko: nuove chance per Bisseck, Palacios e Buchanan

L’infortunio rimediato da Benjamin Pavard nell’ultima gara contro il Lipsia apre nuovi scenari in casa Inter. Sebbene il difensore francese non abbia ancora brillato in questa stagione, la sua assenza rappresenta un’opportunità per giocatori come Yann Bisseck, Carlos Augusto e per il giovane Facundo Palacios, pronti a ritagliarsi spazi importanti.

Il momento di Bisseck Tra i primi candidati a sostituire Pavard c’è Yann Bisseck. Dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, il centrale tedesco ha mostrato progressi significativi nelle ultime settimane. Proprio contro il Lipsia, Bisseck ha è riuscito a portare ad Inzaghi una prestazione sontuosa, dimostrando di poter rappresentare un’alternativa valida nel reparto arretrato. L’assenza di Pavard potrebbe essere la spinta decisiva per la sua consacrazione.

Nuove opportunità per Palacios, Carlos Augusto e Buchanan Con Pavard fuori dai giochi, si aprono scenari interessanti anche per Facundo Palacios. Il giovane argentino, utilizzato finora con il contagocce, potrebbe guadagnare minuti importanti per dare respiro a Bastoni. Allo stesso tempo, Carlos Augusto, già protagonista con buone prestazioni, potrebbe essere schierato come jolly sia in difesa sia sulla fascia, garantendo maggiore versatilità a Simone Inzaghi.

Anche Tajon Buchanan potrebbe sfruttare questa situazione. Dopo l’infortunio alla tibia subito a luglio, l’ex Bruges sta recuperando la forma migliore e potrebbe offrire soluzioni tattiche sia come vice Dumfries sulla destra sia come alternativa a Dimarco sulla sinistra. La sua capacità di accentrarsi e creare superiorità numerica lo rende un’arma preziosa in ottica futura.

La solidità della difesa nerazzurra Nonostante l’assenza di Pavard, l’Inter resta una delle difese più solide d’Europa. Con Bastoni come perno insostituibile,

De Vrij e Acerbi si contendono il ruolo al centro, mentre i jolly come Darmian e Carlos Augusto garantiscono equilibrio. Ora toccherà ai giovani come Bisseck e Palacios dimostrare il loro valore.