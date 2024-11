Fiorentina-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

I nerazzurri si preparano al big match in programma domenica alle 18:00 contro i Viola al Franchi e valevole per la quattordicesima giornata di campionato. Una sfida di alta classifica con le due squadre a pari punti (28) ed entrambe a -1 dal Napoli capolista. Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter e dove vederla in TV.

Archiviata l’importantissimo 1-0 in Champions League contro il Lipsia, il focus dell’Inter torna alla Serie A dove i nerazzurri sono attesi dal difficile impegno contro la Fiorentina, domenica sera al Franchi di Firenze. Un vero e proprio scontro diretto tra due delle inseguitrici del Napoli (assieme a Lazio ed Atalanta) e che potrebbe avere un peso specifico non indifferente nel proseguo dell stagione.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni e dove vederla: Pavard out, Acerbi può esserci in panchina e si ricompone la Thu-La. Nei Viola torna Gudmundsson?

Una sfida importante e che l’Inter non dovrà sbagliare, con i nerazzurri che devono migliorare le statistiche nei big match che al momento vedono i Campioni d’Italia in carica in deficit di punti e che finora hanno battuto solamente Atalanta in casa e Roma in trasferta, ma poi sono stati frenati a San Siro sul pari da Juventus e Napoli e andati KO nel Derby col Milan.

Serve una svolta e in Inter formato Champions League anche in campionato per continuare la rincorsa al Napoli in vetta. Per la trasferta a Firenze, l’Inter può contare su quasi tutta la rosa a disposizione e ad eccezione del forfait di Pavard. il difensore francese si è infortunato alla fine del primo tempo della sfida con il Lipsia rimediando una contrattura ai flessori della coscia sinsitra. Gli esami strumentali odierni chiariranno la situazione, ma l’ex Bayern non ci sarà per domenica. Buone notizie invece per Acerbi e Frattesi, che hanno risolto i rispettivi acciacchi e potrebbero esserci almeno per la panchina.

Le probabili formazioni

Con il solo Pavard assente e con Acerbi che non dovrebbe farcela per la titolarità, Inzaghi ha scelte ridotte in difesa ma ampia disponibilità negli altri reparti. Nerazzurri che dovrebbero schierarsi con il 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. Sugli esterni confermato Dimarco a sinistra e solito ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries, con l’olandese in leggero vantaggio. In mediana assieme a Calhanoglu e Barella, dovrebbe tornare dal primo minuto Mkhitaryan al posto di Zielinski. In attacco si andrà a ricomporre la ThuLa, con Thuram assieme a Lautaro Martinez.

La Fiorentina è una delle squadre più in forma del campionato, con la squadra di Palladino che arriva da sette vittorie di fila in Serie A. Una gara importante per i toscani (che questa sera saranno impegnati in Conference contro il Pafos), che sperano di recuperare al top della forma Albert Gudmundsson, fuori da un mese per infortunio e che potrebbe tornare titolare contro i nerazzurri. Fiorentina che dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con de Gea tra i pali, Dodo, Comuzzo, Ranieri e l’ex Gosens in difesa. A centrocampo Cataldi e Adli, mentre sulla trequarti Colpani, Bove e uno tra Beltran e Gudmundsson a supporto di Moise Kean, autore di 9 gol in campionato.

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Beltran, Bove, Kean.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

Dove vederla in TV

La partita Fiorentina-Inter è in programma domenica 1 dicembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta e in co-esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN compatibile con tutti i principali device. Il match sarà disponibile anche su SKY, sul canale Sky Sport Calcio (Canale 202) e in streaming su SKY GO e Now TV.