News Inter, Frattesi è pronto al rientro: ecco quando torna in campo

Frattesi ha saltato la partita di Champions con il Lipsia, ma ora il suo rientro è sempre più vicino. Ecco quando torna in campo il centrocampista nerazzurro.

News Inter, si avvicina il rientro di Frattesi

L’Inter ha vinto la delicata sfida di Champions con il Lipsia ipotecando di fatto il passaggio al turno successivo. Tutto questo lo ha fatto privo di alcune pedine e tra queste c’è anche Davide Frattesi, alle prese con un infortunio di lieve entità.

Il tecnico piacentino ha preferito tenerlo a riposo in via precauzionale, con lo scopo di fargli smaltire l’infiammazione alla caviglia che l’ha colpito. Il centrocampista nerazzurro ora è però pronto al rientro e già nella giornata di domani dovrebbe allenarsi in gruppo.

Insomma, scalpita per guadagnarsi un posto contro la Fiorentina, anche se è probabile che partirà dalla panchina. Nonostante questo, il suo totale recupero è sicuramente una bella notizia per l’Inter che potrà contare su un giocatore in più.

Pavard, invece, non partirà per Firenze, per lui sono previsti circa 15-20 giorni di stop. Discorso diverso per Acerbi, anche lui dovrebbe rientrare in gruppo nell’allenamento di domani e sarà dunque a disposizione del mister e della squadra.

Frattesi in cerca di conferme

La stagione di Frattesi è stata fino a qui molto positiva, sia in Nazionale che con il club. Con la maglia dell’Italia segna a raffica, tanto da essere il capocannoniere degli Azzurri da quando in panchina c’è Spalletti. Con l’Inter ha trovato finalmente più spazio rispetto alla scorsa stagione, complici anche gli infortuni dei compagni di reparto, ma ora punta a rientrare tra i titolari con maggior continuità.

Per lui questo filotto di partite potrà essere una buona occasione per dimostrare di meritarselo e difficilmente se la lascerà sfuggire.