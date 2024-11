Cattive notizie per l’Inter di Simone Inzaghi, Francesco Acerbi si è fermato per infortunio e ora non rimane che capire quale sarà la data del suo rientro. Ecco quante partite salta, le condizioni e che cosa filtra.

Infortunio Acerbi, la data del rientro

Momento delicato per la stagione dell’Inter che è pronta a entrare in un filotto di partite molto fitto e fondamentale per raggiungere gli obiettivi preposti. Simone Inzaghi sperava di poter contare su tutti ma così non sarà, almeno in parte, per via dell’infortunio di Acerbi.

Il difensore nerazzurro si è fermato durante la sfida del Bentegodi, nella quale i meneghini hanno vinto con un netto 5-0, e ora c’è anche il responso. Acerbi ha accusato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra, un problema simile a quello che aveva subito contro la Roma.

Sicuramente salterà la grande sfida di Champions con il Lipsia, tenterà un recupero in extremis per la Fiorentina ma è più probabile che la data del rientro sia fissata al 6 dicembre quando l’Inter affronterà in campionato il Parma. Una defezione importante, sia per quanto riguarda la sicurezza che l’ex Lazio è in grado di dare al reparto che a livello numerico, De Vrij è comunque pronto a sostituirlo.

News Inter, Acerbi diventa un rebus

De Vrij è sempre pronto a sostituire Acerbi in caso di necessità e in questa stagione è accaduto spesso. Detto ciò, appare chiaro che le condizioni fisiche del centrale italiano facciano riflettere la dirigenza. Il classe 1988 non è più in grado di dare garanzie e per questo motivo in estate l’Inter dovra muoversi sul calciomercato.

Marotta ha comunque fornito a Simone Inzaghi una rosa lunga e di livello, di conseguenza non ci sono particolari problemi per questa stagione. Le alternative ci sono e fortunatamente sono tutte valide, ma a fine stagione sarà il momento di tirare le somme.