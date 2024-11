Lautaro Martinez cercherà il gol e il riscatto nella grande notte di Champions in cui l’Inter affronterà il Lipsia: riuscirà a trovare la via della rete?

Lautaro Martinez cerca il riscatto con l’Inter, occasione in Champions

Sono stai mesi complicati quelli vissuti da Lautaro Martinez, chiamato a replicare la grande stagione vissuta l’anno scorso e a eguagliare numeri incredibili. Le reti stanno facendo fatica ad arrivare e i tifosi si chiedono che cosa stia succedendo.

La sosta per le Nazionali è stata ristoratrice, con la maglia dell’Argentina non solo ha ritrovato il gol ma ha anche giocato da vero leader. Ora anche l’Inter vuole ritrovare il suo bomber e la prima occasione doveva esserci contro il Verona.

Il Toro è però rimasto fermo ai box, ha avuto tempo per ricaricare le pile e ora è pronto a scendere in campo nella grande notte europea di questa sera. L’avversario si chiamerà Lipsia e ottenere i tre punti sarebbe fondamentale per fare un ulteriore passo verso il prossimo turno. Una partita importante in cui non ci si potranno permettere errori di nessun tipo e in cui Lautaro potrà risultare decisivo.

Thuram incanta, Lautaro insegue: i numeri in questa stagione

Osservando i numeri e le statistiche di Lautaro Martinez in questo avvio di stagione si può notare come qualcosa non stia funzionando correttamente. In campionato è sceso in campo in 11 occasioni e ha messo a referto 5 gol. In Champions sono 4 le presenze a fronte di una sola rete segnata.

In totale, ha fino a qui fornito 2 assist in campionato mentre è ancora a secco in Europa. Score molto diverso quello di Thuram, che è vero che è entrato nel tabellino dei marcatori una volta in 3 partite in Champions, ma è anche vero che in Serie A ha già bucato il portiere per 9 volte offrendo anche 3 assist ai compagni.

I numeri del francese parlano da soli e la domanda sorge spontanea: che cosa accadrebbe se l’argentino tornasse a giocare sui livelli della scorsa stagione?