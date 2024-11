Inter-Lipsia: probabili formazioni: Frattesi in forse, torna Calhanoglu

Oggi è il giorno di Inter-Lipsia, altro grande appuntamento con la Champions League 2024-25. I nerazzurri tornano protagonisti in Champions con una sfida importantissima contro il Lipsia. Stasera alle ore 21:00, San Siro sarà il teatro di una partita decisiva per sigillare l’accesso agli ottavi di finale.

L’Inter, imbattuta nella competizione, puntano a consolidare la posizione in classifica nel girone con una vittoria contro un avversario in difficoltà. Il Lipsia, ultimo in classifica con quattro sconfitte, cercherà di sorprendere i campioni d’Italia per riscattare una stagione europea tutt’altro che positiva.

Inter-Lipsia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Taremi.

Simone Inzaghi si presenta alla sfida con un mix di buone notizie e qualche incognita dall’infermeria. Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez sembrano pronti fisicamente per la gara, mentre Davide Frattesi e Francesco Acerbi probabilmente non saranno della partita. In difesa, probabile trio composto da Pavard, De Vrij e Bastoni, con Bisseck che insidia quest’ultimo. A centrocampo, Calhanoglu riprenderà il ruolo di regista, affiancato da Barella e Zielinski, con Mkhitaryan candidato al riposo. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, mentre in attacco Taremi dovrebbe partire titolare accanto a Lautaro.

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba; Henrichs, Haidara, Kampl, Nusa; Baumgartner, Sesko; Openda.

Il Lipsia si trova in un momento delicato, senza punti in Champions e reduce da una sconfitta in Bundesliga contro l’Hoffenheim. La squadra di Marco Rose deve fare i conti con molte assenze, tra cui spiccano quelle di Raum e Xavi Simons. Il tecnico potrebbe optare per un 4-4-2 con Gulacsi in porta, Geertruida, Orban, Lukeba e Henrichs in difesa. A centrocampo, Haidara e Vermeeren saranno i centrali, supportati sugli esterni da Baumgartner e Nusa. In attacco, fiducia al tandem Sesko-Openda.

Entrambe le squadre affrontano l’incontro con diverse pressioni e aspettative.

Tutte le statistiche di Inter-Lipsia

L’Inter ha affrontato 13 club tedeschi in competizioni europee, ma mai il Lipsia. Ha ottenuto solo 3 vittorie negli ultimi 11 incontri contro squadre tedesche in Champions League. I nerazzurri sono imbattuti da 11 partite di Champions al San Siro, con 9 vittorie e altrettanti clean sheet. È la seconda miglior striscia nella storia del club, dopo i 28 risultati utili consecutivi tra il 1963 e il 2002.

Il club tedesco ha perso tutte le 4 partite di questa fase a gironi, rischiando di eguagliare il suo record negativo di 5 sconfitte consecutive registrato nel 2021. Ha perso 9 punti in situazioni di vantaggio, segno di una fragilità psicologica evidente.

Yann Sommer ha parato tutti i 14 tiri subiti in questa Champions, contribuendo a rendere l’Inter l’unico club senza gol al passivo. Potrebbe diventare il primo portiere dal 2010-11 (Manchester United) a non subire reti nelle prime 5 gare del torneo.

Il Lipsia ha vinto le uniche 2 trasferte contro club italiani (Napoli nel 2018, Atalanta nel 2022), ma entrambe in Europa League.

Una vittoria consentirebbe all’Inter di qualificarsi agli ottavi con un turno di anticipo, confermandosi tra le favorite del torneo. Per il Lipsia, invece, si tratta dell’ultima occasione per evitare una fase a gironi completamente fallimentare.

Inter-Lipsia, dove vederla in TV e streaming

Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252). Streaming: NOW e Sky Go.