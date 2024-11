Inter, infortunio Pavard: l’esito degli esami del difensore

I nerazzurri sono al lavoro per preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina e valida per la quattordicesima giornata. Emergenza difesa per l’Inter, che dopo il forfait di Acerbi contro il Verona perde per infortunio anche Benjamin Pavard, andato KO nel match di Champions contro il Lipsia.

L’Inter va ma i nerazzurri tra i fitti impegni di Serie A e Champions League continuano a perdere pezzi importanti. L’importante vittoria per 1-0 siglata martedì sera contro il Lipsia è costato però il forfait di Benjamin Pavard, con il difensore francese costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo per un infortunio muscolare a seguito di un contrasto di gioco.

Inter, infortunio non leggero per Pavard: distrazione muscolare alla coscia destra per il francese. Out almeno un mese

Le prime sensazioni dal campo avevano evidenziato una contrattura ai flessori della coscia sinistra per il centrale transalpino, che nella giornata odierna ha svolto gli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. Non una buona notizia per l’Inter, con i controlli medici che hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Un problema non gravissimo ma nemmeno da poco, con il difensore che verrà rivalutato tra una settimana nelle sue condizioni come specificato dal comunicato del club nerazzurro.

I tempi di recupero

Un infortunio che toglie un elemento importante in difesa a Mister Inzaghi, che dovrebbe tenere out Pavard per almeno un mese con il difensore classe 1996 che dovrebbe rientrare tra fine dicembre e gli inizi di gennaio, saltando un numero considerevole di partite in campionato e in Champions, e alcuni big match come il Bayer Leverkusen in Europa il 10 dicembre e la sfida all’Olimpico contro la Lazio del 16 dicembre. Possibile rientro per la semifinale di Supercoppa Itailana fissata il 2 gennaio in Arabia Saudita contro l’Atalanta.