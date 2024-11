News Inter, l'infortunio di Pavard è un'occasione per Buchanan: le ultime (Photo by Paola Garbuioi/Lapresse)-interdipendenza.net

L’infortunio di Pavard apre inevitabilmente altri scenari in casa Inter, ad approfittarne potrebbe essere Buchanan. Ecco le ultime sui nerazzurri e che cosa cambierà.

L’infortunio di Pavard dà un’occasione a Buchanan, le ultime

Alla fine è arrivato il responso tanto temuto sull’infortunio di Pavard, il difensore francese sarà costretto ai box per 15-20 giorni. Questa situazione provocherà un domino di cambiamenti da non poco conto e Buchanan ne sarà compreso.

Al momento, infatti, Darmian può agire sia sulla corsia di destra che come braccetto, potrebbe dunque trovarsi costretto a sostituire il giocatore infortunato nel corso della sua assenza scalando di qualche metro più indietro. Il risultato? Dumfries potrebbe non bastare come unica opzione sulla banda ed è qui che entra in gioco Buchanan.

Il canadese, anche visto il tour de force in cui sono impegnati i nerazzurri, potrà avere l’occasione di racimolare minuti di gioco scendendo in campo con maggior frequenza. Già con il Verona ha giocato in quella posizione e Simone Inzaghi sembra credere nelle sue potenzialità, starà a lui ora dimostrare di meritarsi la fiducia del tecnico piacentino.

News Inter, Buchanan titolare con la Fiorentina?

Nella 14^ giornata di Serie A l’Inter affronterà la Fiorentina di Raffaele Palladino, una squadra in grande forma che ora non vuole fermarsi sul più bello. Data la difficoltà della sfida, è probabile che sulla banda di destra Inzaghi decida di affidarsi a Denzel Dumfries, fresco di rinnovo e di sicuro rendimento.

Buchanan potrebbe però trovare spazio a partita in corso, gli impegni sono tanti e le energie vanno ben dosate. I nerazzurri, nel prossimo mese, saranno impegnati in campionato, in Champions League e in Coppa Italia, è praticamente certo che il canadese riuscirà ad avere la sua occasione.

Fino a qui, complice l’infortunio, in stagione è sceso in campo solamente una volta totalizzando 16 minuti di gioco in Serie A.