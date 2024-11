Inter, le parole di Dumfries dopo il rinnovo: “Orgoglioso di rimanere”

La notizia di giornata in casa Inter è certamente il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries, con il terzino destro olandese che ha prolungato con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028 e allungando di tre stagioni la precedente scadenza fissata nel prossimo giugno.

Una mossa societaria importante che solidifica il progetto tecnico dell’Inter, che blinda un dei suoi elementi più importanti come Denzel Dumfries. Il laterale destro classe 1996 ha scelto di proseguire la sua carriera con i colori nerazzurri, ponendo fine alla telenovela del rinnovo e che vedeva il giocatore potenzialmente libero di andare via a parametro zero prima di questo prolungamento. Di seguito le dichiarazioni del giocatore ai canali ufficiali del club, dove Dumfries ha parlato della felicità per il rinnovo ma non solo.

Inter, rinnovo per Dumfries: “Sono stati tre anni fantastici, un’emozione vincere lo Scudetto. Innamorato del club. Vogliamo provare a vincere tutto”

“Sono molto orgoglioso e un momento molto speciale per me. Sono arrivato qui tre anni fa e ora ho rinnovato. Sono stati tre anni meravigliosi. Sono davvero molto orgoglioso e fiero di continuare il mio percorso all’Inter“.

“Sono stati tre anni fantastici, e la scorsa stagione è stata meravigliosa con la vittoria dello Scudetto. Quello è stato davvero un momento speciale ed emozionante per tutti. Abbiamo lavorato tanto e duramente per arrivare a quel risultato. Ma come detto sono stati tre anni pieni di emozioni. Mi sento a casa e mi sento molto fiero di poter continuare all’Inter“.

“Sono molto felice di essere un elemento importante per l’Inter. Sono arrivato qui tre anni fa dopo l’Europeo e dopo la mia esperienza al PSV. Sono cresciuto tanto come uomo e come calciatore, e ringrazio l’Inter di avermi dato questa opportunità“.

“Quando sono arrivato qui, io e mia moglie avevamo un figlio e ora ne abbiamo tre. Direi che è stato un grande cambiamento, visto che due di loro sono nati a Milano. Questo è un posto speciale per noi e lo sarà sempre. Posso dire che mi sono innamorato di questo club“.

“Sono maturato molto, sono migliorato e ho capito cosa si deve nel calcio in Italia. Questo grazie anche a Mister Inzaghi e al suo staff, che mi hanno reso un giocatore migliore e che può ancora crescere. Sono fiero di essere qui“.

“Credo che posso migliorare come continuità ed essere più affidabile in campo. Sto lavorando su questo aspetto e credo già di essere migliorato. Sono cresciuto molto, e ogni giorno lavoro per aggiungere qualcosa di più ed essere la versione migliore di me stesso“.

“Gli obiettivi sono provare a vincere la Champions League e lo Scudetto. Dobbiamo essere sempre competitivi e provare a vincere tutte le partite. Vogliamo vincere, questo è l’obiettivo della squadra“.

“Voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Inter. Dal primo giorno mi hanno sempre fatto sentire a casa. Spero di poter condividere altri bei momenti con voi e spero che ci saranno tante occasioni“.