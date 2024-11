Inter, verso la Fiorentina: due big vicini al recupero

Dopo il pesante successo in Champions League contro il Lipsia, l’Inter si prepara alla sfida di domenica contro la Fiorentina e valida per la quattordicesima giornata di campionato.

Archiviata l’importante vittoria di ieri sera in Champions e che ha consegnato momentaneamente la vetta della classifica generale ai nerazzurri, la squadra di Simone Inzaghi è subito tornata al lavoro nella giornata odierna in vista della delicata partita contro la Fiorentina in campionato e in programma domenica alle 18:00 al Franchi.

Inter, verso la Fiorentina: buone speranze per Acerbi e Frattesi. Pavard out e attesa per gli esami

Una partita attesa e di altissima classifica con entrambe le squadre a quota 28 punti e ad un punto di distanza dalla capolista Napoli. Un big match che è una sorta di scontro diretto, che ovviamente i nerazzurri proveranno a portare dalla propria parte e con un doppio obiettivo. Restare in scia alla squadra di Conte e staccarsi da una delle altre rivali.

Arrivano buone notizie sul fronte possibili recuperi in casa Inter, che ieri oltre ai fuori lista Correa e Palacios ha dovuto rinunciare a Francesco Acerbi e a Davide Frattesi. Il difensore classe 1988 ha rimediato un’elongiazione al bicipite femorale della coscia destra nel match di sabato scorso contro il Verona in campionato. Lavoro personalizzato per il centrale, che secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di venerdì dovrebbe tornare in gruppo e essere a disposizione per la trasferta di Firenze. Problema risolto per Frattesi, con il centrocampista classe 1999 che è stato costretto a saltare la partita col Lipsia a causa di un’infiammazione alla caviglia sinistra. Lavoro a parte anche per la mezzala, che però ci sarà contro la Fiorentina.

Leggera ansia per Pavard: domani gli esami per il francese

La nota negativa della serata di ieri è stato l’infortunio muscolare occorso a Benjamin Pavard, con il difensore francese che ha dovuto lasciare il match alla fine del primo tempo a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

L’ex Bayern Monaco non sarà sicuramente a disposizione contro la Fiorentina e domani svolgerà gli esami strumentali per capire meglio entità dell’infortunio e tempi di recupero, che secondo le prime sensazioni potrebbero tenere ai box Pavard per qualche settimana.