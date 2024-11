Inter-Lipsia 1-0, basta un autogol: nerazzurri primi in Champions!

L’Inter vince 1-0 contro il Lipsia nel match valido per la quinta giornata della Champions League 2024/2025 e sale a quota 13 punti nella classifica generale, portandosi momentaneamente in vetta in solitaria. Partita molto equilibrata a San Siro, con i nerazzurri che si esprimono meglio nel primo tempo e trovano il gol grazie all’autorete di Lukeba. Ripresa meno efficace, con l’Inter che però si difende e riesce a strappare un successo pesante nel suo percorso europeo.

L’Inter d’Europa non si ferma e continua a macinare punti. Dopo l’Arsenal, battuto di misura 1-0 a San Siro anche il Lipsia e nerazzurri che salgono a 13 punti dopo cinque giornate, restano a quota 0 nei gol subiti e sono attualmente primi nella classifica generale della competizione. Una partita sofferta, con la squadra di Inzaghi meglio nel primo tempo rispetto al secondo, più di sofferenza ma senza veri e reali pericoli creati dal Lipsia. Da segnalare l’infortunio muscolare occorso a Pavard.

Inter-Lipsia 1-0, i nerazzurri fanno festa grazie all’autorete di Lukeba. Bene nel primo tempo, ripresa più di controllo. Inzaghi è primo in Champions

Primo tiro della partita è di marca Inter al minuto 4. Barella si muove bene negli spazi e serve Taremi. Botta immediata ma centrale dell’attaccante iraniano bloccata da Gulacsi. Solo Inter nei primissimi minuti, con i nerazzurri che attaccano soprattutto sul lato sinistro. Cross pericolosi di Bastoni e Dimarco, respinti da Gulacsi. Prima ammonizione della partita per l’Inter, con Pavard che al 10′ viene sanzionato col giallo dopo un intervento irregolare su Openda.

Minuto 14 e altra potenziale buona chance dell’Inter. Dimarco sventaglia in area e prova a cercare l’inserimento di Dumfries: l’olandese si fa trovare e non arriva sul pallone per poco. Al 18′ altra buona azione dell’Inter. Combinazione tra Bastoni, Taremi e Zielinski: palla recapitata a Lautaro che va col mancino in girata da dentro l’area, ma non sorprende Gulacsi. Inter che tiene maggiormente il controllo del pallone, ma che deve stare attenta ai rapidi tentativi di ripartenza della squadra tedesca e dei suoi pericolosi elementi offensivi. L’Inter passa in vantaggio al minuto 26 da calcio piazzato. Battuta velenosa di Dimarco sul centrodestra e palla che spiove in area e che coglie la deviazione sfortunata di tacco di Lukeba. Nerazzurri avanti 1-0.

Il Lipsia rimane in partita con Openda che è il giocatore che crea le maggiori ansie all’Inter. Al 33′ il giocatore belga sfugge via anche a Bastoni e obbliga all’ammonizione il centrale nerazzurro. Match equilibrato a San Siro, con l’Inter che si riaffaccia dalle parti di Gulacsi al 37′ con un sinistro alto di Zielinski. Tegola per l’Inter a fine primo tempo, con i nerazzurri che perdono per infortunio Benjamin Pavard, costretto ad uscire dopo un problema muscolare a seguito di una ginocchiata in un contrasto di gioco.

Poche occasioni nella ripresa. L’Inter regge agli attacchi del Lipsia e strappa la vittoria

Inizio ripresa e subito grande occasione per l’Inter. Progressione poderosa di Dumfries che sfonda a destra, combinazione con Barella e Lautaro che restituisce all’esterno olandese che va a chiudere a pochi passi dalla porta ma fallisce il bersaglio. Minuto 50 altra chance per l’Inter, che crea scompiglio nell’area del Lipsia ma non riesce a finalizzare graziando la formazione tedesca. Nerazzurri che rallentano un po’ il ritmo e smettono di attaccare nella parte centrale della seconda frazione. All’ora di gioco il Lipsia opera un triplo cambio: fuori Haidara, Baumgartner e André Silva e dentro Benjamin Sesko, Seiwald e Ouédraogo. Minuto 65 e cambi anche per l’Inter con gli ingressi di Thuram e Carlos Augusto al posto di Taremi e Bastoni, ammonito nel primo tempo.

Occasione Lipsia al 68′. Brutta pallone perso da Calhanoglu che si fa soffiare palla da Sesko. Servizio immediato per Nusa, che va in porta col destro a giro da dentro l’area. Sommer è attento e respinge. Lipsia costretto ad altri cambi al 70′: infortunio per il neo entrato Ouédraogo che deve lasciare la partita. Al suo posto Arthur Veermeren. Risposta dei nerazzurri al 71′ con Dimarco che pesca in area Thuram: colpo di testa del francese che finisce alto. Minuto 75 nuovi cambi per l’Inter: fuori Lautaro e Calhanoglu e dentro Arnautovic e Mkhitaryan, con Zielinski che si abbassa in cabina di regia.

L’Inter rischia al 79′ con un flipper in area che favorisce il Lipsia, salvataggio decisivo di de Vrij che evita problemi. Nei minuti finali ultimo cambio per la squadra tedesca, che cambia Geertruida per Gebel. Al 90′ l’Inter la chiude in contropiede. Ripartenza condotta da Thuram e servizio per Mkhitaryan che segna da posizione ravvicinata, ma il gol viene annullato per un fallo ad inizio azione dell’attaccante francese. I nerazzurri resistono agli attimi finali e vince 1-0 contro il Lipsia, salendo a quota 13 nella classifica generale.