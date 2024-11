Inter-Lipsia, infortunio per Pavard nel match di Champions

L’Inter è impegnata nel match di Champions League contro il Lipsia nella sfida valida per la quint giornata. Nerazzurri attualmente in vantaggio 1-0 grazie all’autorete di Lukeba, ma Inter che perde per infortunio Benjamin Pavard.

Serata Champions in casa Inter, che sta disputando a San Siro il match valevole per la quinta giornata della massima competizione europea. Un buon primo tempo per la squadra di Inzaghi, ma che deve far fronte ad un altro infortunio nel reparto difensivo dopo il KO di Acerbi avvenuto in campionato contro il Verona.

Inter-Lipsia, si ferma Pavard. Infortunio muscolare per il difensore francese. Risentimento al flessore della coscia

L’Inter deve rinunciare per il secondo tempo a Benjamin Pavard, con il difensore francese uscito per un problema muscolare al termine della prima frazione. L’ex Bayern ha avvertito un fastidio dopo una forte ginocchiata rimediata sulla gamba sinistra dopo un contrasto di gioco e che ha subito obbligato il centrale nerazzurro ad abbandonare il terreno del Meazza. Immediata la sostituzione con Yann-Aurel Bisseck e primo cambio obbligato per Mister Inzaghi.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni Pavard svolgerà i consueti accertamenti per capire entità del problema e tempi di recupero, con la speranza che il difensore ex Bayern possa essere a disposizione per domenica in campionato contro la Fiorentina. Dai primissimi aggiornamenti Pavard avrebbe rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.