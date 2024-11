Inter-Lipsia, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Lipsia, match in programma alle 21:00 a San Siro e valido per la quinta giornata della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Marco Rose.

Tutto pronto per Inter-Lipsia, sfida valevole per la quinta giornata del nuovo format della Champions e che può rappresentare un’occasione davvero pesante per i nerazzurri per fare un passo notevole verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Inter attualmente a quota 10 punti nella classifica generale e che affronta un Lipsia ancora a quota 0 e bisognoso di punti per provare a risalire e a risistemare il proprio percorso europeo.

Inter-Lipsia, le formazioni ufficiali: riecco Calha e Lautaro. In attacco c’è Taremi. Out Frattesi. I tedeschi con Sesko in panchina. C’è l’ex Milan André Silva

Confermate in toto le indiscrezioni degli ultimi giorni con Inzaghi che opera ben otto cambi rispetto alla trasferta di campionato contro il Verona. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Taremi che subentra a Thuram assieme al rientrante Lautaro. Da segnalare la mancata presenza di Frattesi in panchina, vittima di un’infiammazione alla caviglia sinistra negli scorsi giorni.

La formazione tedesca risponde con il 4-3-3 con Gulacsi in porta, difesa con Geertruida. Orban, Lukeba e Henrichs. A centrocampo Kampl, Haidara e Baumgartner. In attacco Openda e Nusa a supporto di André Silva. Sorprende la panchina iniziale del talentuoso classe 2003 Benjamin Sesko.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Taremi, Lautaro.

RB LIPSIA (4-3-3): Gulacsi, Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs, Kampl, Haidara, Baumgartner, Openda, Nusa, André Silva.