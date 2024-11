Inter, verso il Lipsia: le ultime di formazione

Tra poche ore l’Inter affronterà il Lipsia a San Siro nel match valido per la quinta giornata della Champions League 2024/2025. Un’occasione importante per i nerazzurri, che possono fare un passo quasi decisivo verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione.

L’Inter si prepara alla delicata sfida di questa sera alle 21:00 contro i tedeschi del Lipsia, nel match valevole per la quinta giornata della nuova Champions. Nerazzurri attualmente terzi nella classifica generale a quota 10 dopo quattro giornate, frutto di 3 vittorie e 1 pareggio e che in caso di successo contro la formazione allenata da Marco Rose, potrebbero ipotecare in maniera seria il passaggio come una delle migliori otto e guadagnarsi quindi l’accesso diretto agli ottavi e senza passare dal turno dei playoff.

Inter, le ultime verso il Lipsia: Inzaghi rilancia Zielinski e Taremi e ritrova Calhanoglu e Lautaro. La probabile nerazzurra

Una partita importante e ovviamente da non sottovalutare. Il Lipsia è una squadra temibile e tecnica e con giocatori di grande talento (su tutti gli attaccanti Sesko e Openda), e che in Champions League ha però raccolto uno score iper negativo con 4 sconfitte in 4 partite e restando a quota 0 punti. L’Inter dovrà fare certamente attenzione alla voglia della formazione tedesca (terza in Bundesliga) di capovolgere il proprio destino europeo, e di fare il colpaccio al Meazza.

Rispetto alla nettissima vittoria di sabato in campionato contro il Verona, Simone Inzaghi dovrebbe operare ben otto cambi rispetto all’11 visto al Bentegodi. Rosa quasi al completo per i nerazzurri, che recuperano dagli infortuni Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, ma perdono Francesco Acerbi. Elongiazione muscolare ai flessori della coscia destra per il difensore italiano, che sarà out per questa sera ma che potrebbe recuperare per la trasferta di campionato in programma domenica contro la Fiorentina.

La probabile formazione

Nerazzurri che dovrebbero andare col solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard al posto di Bisseck, de Vrij al posto dell’infortunato Acerbi e Bastoni. Sugli esterni tornano titolari Dumfries e Dimarco al posto di Darmian e Carlos Augusto, mentre in mediana confermato Barella, Calhanoglu torna dal primo minuto al posto di Asllani e Zielinski è pronto a rilevare Mkhitaryan. Cambia la coppia d’attacco rispetto alla partita di Verona. Con Correa (Il Tucu non è in lista Champions così come Palacios) e Thuram che verranno sostituiti da Taremi e da Lautaro Martinez, con il Capitano nerazzurro che ha smaltito l’attacco influenzale occorso nella giornata di venerdì.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Taremi, Lautaro Martinez.